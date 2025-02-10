Nữ chủ xe ở Thanh Hóa sốc nặng khi ô tô 7 chỗ bị lốc bão số 10 cuốn bay 300m như đồ chơi

Đã ba ngày trôi qua kể từ khi bão số 10 (Bualoi) đổ bộ, bà Lê Thị Tuyên (50 tuổi, trú tại thôn Phượng Mao, xã Hoằng Giang, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa) vẫn chưa hết bàng hoàng.

Theo bà Tuyên, chỉ trong tích tắc, gió giật mạnh khiến nhiều tài sản trong gia đình bị cuốn bay, hư hỏng nặng. Đáng chú ý, chiếc ô tô 7 chỗ của gia đình bị lốc xoáy cuốn văng hơn 300m xuống ruộng, biến dạng hoàn toàn.

Bà Lê Thị Tuyên chưa thể hoàn hồn vì ô tô của gia đình bị cuốn bay hơn 300m. Ảnh: Lê Dương

Bà Tuyên cho biết, gia đình mới mua trả góp chiếc xe Toyota Veloz được hơn một năm, đứng tên con trai là anh Nguyễn Việt Tiến (29 tuổi) để chạy dịch vụ. Tối trước khi bão đổ bộ, gia đình đã cẩn thận đưa xe sang bãi đất trống gần nhà hàng xóm để tránh bị cây trước sân đổ vào.

“Khoảng 4h sáng 29/9, khi cả nhà tôi đang ngủ thì bất ngờ nghe tiếng gió rít kéo dài, cửa kính bị hất tung, đồ đạc trong nhà đổ ngổn ngang. Chúng tôi hoảng loạn, không dám bước ra ngoài.