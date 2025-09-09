Nữ chủ tiệm spa lãnh 17 năm tù vì lừa hơn 2,1 tỉ đồng tiền chạy án

Ngày 9-9, TAND TP.HCM mở phiên tòa sơ thẩm vụ 3 cựu cán bộ công an bị bà chủ spa lừa tiền chạy án hơn 2,1 tỉ đồng.

HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thủy (48 tuổi; cựu phó trưởng Công an phường Phạm Ngũ Lão, quận 1 cũ, TP.HCM) 11 năm 6 tháng về tội nhận hối lộ và đưa hối lộ.

Bị cáo Nguyễn Thành Luân (36 tuổi, đại úy) và Nguyễn Võ Danh (32 tuổi, trung úy), mỗi người 3 năm tù về tội nhận hối lộ. Bị cáo Phan Đức Minh (44 tuổi, ngụ TP.HCM) 2 năm 6 tháng về tội đưa hối lộ.

Bị cáo Phan Thị Thúy (35 tuổi, chủ spa) 17 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. HĐXX buộc bị cáo Thúy nộp lại toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt.