Nữ chủ quán cà phê ở Tiền Giang tử vong trong tình trạng lõa thể

Ngày 4/5, Công an tỉnh Tiền Giang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân cái chết bất thường của một nữ chủ quán cà phê tại TP Mỹ Tho.

Thông tin ban đầu, khoảng 18h15 ngày 3/5, chị H.T.H.M. (45 tuổi, ngụ xã Trung An, TP Mỹ Tho) đến quán cà phê Dáng Xưa nằm trên đường Phạm Hùng, ấp 3, xã Trung An để tìm chị N.T.D. (47 tuổi, quê xã Mỹ Hòa Hưng, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang) - chủ quán cà phê.