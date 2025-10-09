Nữ chủ quán cà phê ở Hà Nội bị đánh nhập viện vì nhắc nhở chuyện đỗ ô tô

Ngày 10/9, Công an phường Tây Hồ (Hà Nội) cho biết đang điều tra vụ vợ chồng chủ quán cà phê trên phố Nguyễn Đình Thi bị hành hung ngay trước cửa nhà; người vợ hiện vẫn hôn mê sau vụ việc.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11h ngày 6/9, chị N.T.H.A. (SN 1992) cùng chồng là anh Đ.H.L. (SN 1988) đang ngồi trước cửa quán cà phê số 11A Nguyễn Đình Thi thì phát hiện một người đàn ông lạ mặt tự ý dắt xe máy của hai vợ chồng. Khi bị chặn lại, người này không giải thích mà quát tháo, đe dọa và sau đó bất ngờ tấn công anh L., khiến nạn nhân choáng váng.