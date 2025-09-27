Nữ chủ nhân loạt clip triệu view về văn hóa, lịch sử

Đã lựa chọn thì quyết theo đến cùng

Nếu chỉ theo dõi kênh Đặng Thu Hà, ít ai biết cô gái giàu năng lượng này từng có một giai đoạn nhiều bối rối khi lựa chọn nghề nghiệp. Hà từng là cựu học sinh Trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên, tốt nghiệp loại giỏi Khoa Kế toán Trường đại học Kinh tế Quốc dân và có 6 tháng thực tập tại KPMG - 1 trong 4 công ty kiểm toán hàng đầu thế giới.

Đi theo định hướng nghề nghiệp từ gia đình nhưng Hà sớm yêu thích công việc làm truyền thông. Trong quá trình học đại học, cô đều đặn tham gia các hoạt động của sinh viên, làm thêm tại Công ty cổ phần Dịch vụ quảng cáo và Truyền thông Schannel, tự tạo cơ hội cho mình để tìm hiểu ngành nghề mình yêu thích…

Thu Hà trong một lần quay clip - Ảnh do nhân vật cung cấp

“Trong những thời điểm khó khăn nhất, chúng ta sẽ tìm thấy những cơ hội quan trọng nhất” - câu nói của Thomas S. Monson rất đúng để nói về điểm xuất phát xây kênh của Đặng Thu Hà. Thời điểm dịch COVID-19 bùng nổ vào đầu năm 2021, Hà Nội phải thực hiện giãn cách xã hội, Hà đã biến bất lợi không thể đến giảng đường thành cơ hội để bắt đầu với công việc yêu thích.

Ban đầu, trên kênh TikTok, Hà chỉ làm những clip vui vẻ, hài hước. Thế nhưng, năng lượng tươi sáng, chiếc răng khểnh duyên dáng, giọng nói tràn đầy hứng khởi của cô gái trẻ nhanh chóng được cộng đồng mạng yêu thích.

Từ những video được lên xu hướng đầu tiên, kênh của Thu Hà có lượng người theo dõi tăng nhanh. Không quan trọng về con số nhưng những lời khen ngợi, ghi nhận của người hâm mộ là nền tảng để Thu Hà tin rằng bản thân phù hợp với việc sáng tạo nội dung.

Thời điểm vừa hết dịch, Hà tập trung xây kênh. Cũng thời gian này, khi chịu áp lực từ việc phải duy trì cả 2 công việc cùng lúc, Thu Hà lờ mờ nhận ra công việc trong ngành kế toán không phù hợp với mình. Tuy nhiên, cô vẫn chưa từ bỏ, muốn nỗ lực đến cùng để biết đó chỉ là cảm xúc nhất thời hay trực giác mách bảo.

“Có những ngày tôi đi làm tới 18g, xong lại tiếp tục quay nội dung. Tôi vừa đi vừa khóc vì quá mệt, quá căng thẳng và không biết nên lựa chọn thế nào. Nhưng khóc xong, khi đến nơi và bắt đầu quay, tôi lại thấy mình tràn đầy năng lượng như được trở lại là chính mình”.



Vốn là người kiên trì, phải sau hơn 6 tháng làm song song 2 công việc, Hà mới đưa ra quyết định. Cô chọn sáng tạo nội dung số vì công việc này mang đến cho cô sự sáng tạo, cảm giác thoải mái và hạnh phúc.

Với phương châm “trải nghiệm chứ không review”, cô dấn thân trong đa dạng các mảng đề tài, từ ẩm thực, du lịch, đời sống công sở… đến làm đẹp…

Với nội dung nào, Hà cũng nỗ lực mang đến nhiều thông tin chi tiết nhất có thể thay vì chỉ phản ánh mặt vui vẻ. Cô bình thường hóa những khó khăn, không ngại làm xấu mình, tôn vinh cuộc sống muôn màu muôn vẻ, dấn thân hết mình. Chính tinh thần ấy là điều giữ người hâm mộ tiếp tục ở lại và thu hút thêm những người mới.

Từ kênh TikTok có hàng triệu lượt theo dõi, cô bước sang địa hạt YouTube cũng rất thuận lợi khi sở hữu nút bạc chỉ sau 2 tháng xây kênh. Cái tên Đặng Thu Hà trở thành một bảo chứng cho những nội dung triệu view, có sức lan tỏa lớn.

“Đất nước cần, tôi sẵn sàng"

Nhìn lại hành trình 5 năm sáng tạo không ngừng trên mạng xã hội, Đặng Thu Hà cho biết cô luôn chia sẻ những nội dung có năng lượng tích cực trên kênh. Thế nhưng, thời điểm rơi vào hố sâu vì căng thẳng sau sinh, Thu Hà nhận ra năng lượng tích cực không chỉ là những điều vui vẻ mà còn cả những lúc sống thật, với đầy đủ cảm xúc hỉ nộ ái ố của mỗi người.

“Thời điểm lập gia đình và chào đón thành viên mới, tôi từng cảm thấy lúng túng, thậm chí căng thẳng trong những ngày chỉ quẩn quanh trong nhà chăm con. Song, tôi không cố gắng che giấu nó. Thay vào đó, tôi chân thành chia sẻ với mọi người. Những người theo dõi tôi trên kênh giống như những người bạn đồng hành, cùng tôi vượt qua tất cả” - Thu Hà bộc bạch. Cô càng nhận ra giá trị công việc mình theo đuổi. Với cô, mạng xã hội vẫn có những con người rất chân thành, những phút giây rất thật để sẻ chia và lan tỏa giá trị sống đẹp.

Vượt qua giai đoạn khó khăn đó, Thu Hà tái xuất. Cô dấn thân vào những mảng đề tài khó, không ngại thử sức trong những lĩnh vực vốn được xem là khô khan như lịch sử, chính trị, văn hóa xã hội và luôn tìm cách tạo ra sản phẩm thú vị, thu hút giới trẻ. Những clip đề tài văn hóa, lịch sử của đất nước cô đăng tải trên trang cá nhân thường nhận được hàng triệu lượt xem.

“Chỉ cần đất nước cần, tôi sẵn sàng. Việc tham gia đóng góp sức mình của mỗi người mỗi khác, riêng tôi chọn vai trò lan tỏa”.



Sự sẵn sàng của Thu Hà thể hiện trong những dịp lễ, sự kiện lớn của đất nước. Cô tích cực xây dựng các clip nội dung hấp dẫn khi đưa tin về công việc của những chiến sĩ lực lượng công an nhân dân, quân đội nhân dân… Trong số những dự án cô từng tham gia có thể kể đến: Hướng về lá cờ Tổ quốc nhân dịp 2/9; trải nghiệm tour tham quan Đêm thiêng liêng - Nhà tù Hỏa Lò; trò chuyện cùng chiến sĩ bộ đội huấn luyện quân khuyển; đưa tin về triển lãm Vinh quang công an nhân dân Việt Nam; lễ diễu binh, diễu hành mừng 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước…

Sau những video lên xu hướng, luôn đạt hiệu quả lan tỏa ngoài sức mong đợi, Thu Hà nhận ra chỉ cần có người khơi dậy, tinh thần yêu nước trong thế hệ trẻ sẽ bùng cháy mạnh mẽ. Đó cũng là động lực để cô tiếp tục thực hiện những nội dung liên quan đến văn hóa, lịch sử, xã hội cô đã và đang làm rất tốt.

Sáng tạo nội dung số là công việc đòi hỏi sự kiên trì, bền bỉ, không ngừng đổi mới và sáng tạo. Thu Hà không ngừng trau dồi bản thân, học hỏi để phát triển mỗi ngày. Cô học từ kỹ năng mềm… đến kiến thức chuyên ngành. Để mỗi ngày, qua từng chiếc clip nhỏ, cô lại mang đến cho đời những câu chuyện thú vị và bổ ích.

“Quả bóng tuyết” không ngừng lăn Nếu ví mỗi nội dung ngắn Đặng Thu Hà thực hiện như một bông tuyết nhỏ thì trong suốt 5 năm qua, cô đã kiên trì từng chút, từng chút “lăn” về phía trước để tích lũy nội lực, dần tạo nên một quả bóng tuyết lớn. Thu Hà đang sở hữu kênh TikTok có hơn 3,7 triệu lượt theo dõi, kênh YouTube có hơn 644.000 lượt đăng ký và những con số không ngừng tăng mỗi ngày.

“Công việc trong lĩnh vực kế toán trước đây tưởng chừng không liên quan nhưng lại mang đến cho tôi nền tảng trong sự duy trì kỷ luật, sự tỉ mỉ, chi tiết ở quá trình sáng tạo nội dung” - Thu Hà cho biết.

Không ngừng tiến về phía trước, “quả bóng tuyết” Đặng Thu Hà vẫn tiếp tục chắt chiu thêm những bông tuyết để trở nên lớn hơn, lăn nhanh hơn, có ích hơn.



Linh Nguyễn