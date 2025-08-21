Nữ chính 'Nhật ký Vàng Anh' giờ là Đại úy công an, kín tiếng đời tư ở tuổi 40

Minh Hương sinh năm 1985, từng là sinh viên của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Năm 2006, Minh Hương nổi đình đám khi vào vai chính trong phim Nhật ký Vàng Anh (phần một) trên sóng VTV.

Bộ phim xoay quanh những câu chuyện về cuộc sống thường ngày của học trò ở lứa tuổi trung học phổ thông, trong đó nhân vật chính là Vàng Anh.

Minh Hương nổi tiếng với "Nhật ký Vàng Anh".

Sau thành công đầu tiên trên màn ảnh ở tuổi 21, Minh Hương liên tục góp mặt trong một số tác phẩm truyền hình nổi tiếng như Zippo, Mù tạt và Em, Lời ru mùa đông, Tình yêu không hẹn trước, 11 tháng 5 ngày… Trong đó, vai Hoài "xù" trong Zippo, Mù tạt và Em đã mang về cho cô giải Cánh Diều Vàng 2017 cho "Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất".