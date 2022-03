Nữ chính ‘Hẹn hò chốn công sở’ thừa nhận suýt yêu nam chính ngoài đời

Seol In Ah (vai Jin Young Seo) và Kim Min Kyu (Cha Sung Hoon) cũng ngọt ngào, thân thiết từ phim đến đời thật.

Không chỉ cặp đôi chính, hai diễn viên phụ Seol In Ah (vai Jin Young Seo) và Kim Min Kyu (Cha Sung Hoon) cũng ngọt ngào, thân thiết từ phim đến đời thật. Trong tập 6, nụ hôn màn ảnh lẫn tương tác hậu trường của nàng tiểu thư và chàng thư ký tạo hiệu ứng mạnh mẽ, đưa Seol In Ah và Kim Min Kyu thành một trong những cặp đôi được chú ý nhất tuần qua.

Xuất hiện trong tập đặc biệt của ‘Hẹn hò chốn công sở’, Kim Min Kyu không tiếc lời khen Seol In Ah xinh đẹp. Anh cho biết: 'Tôi nghĩ không có lý do gì để không thích cô ấy cả’. Vừa dứt lời, Kim Min Kyu liền liếm môi trong vô thức và hướng ánh mắt về Seol In Ah. Mỹ nam họ Kim có thói quen liếm môi trong vô thức mỗi khi thấy căng thẳng, do đó người hâm mộ càng cảm nhận được sự chân thành trong cách anh tiết lộ cảm nhận về bạn diễn xinh đẹp.