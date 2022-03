Nữ chính 'Hẹn Hò Chốn Công Sở' diễn 'thánh ca' của SNSD siêu mượt

Tuy là bây giờ Se Jeong được biết đến nhiều với vai diễn Shin Ha Ri chứ ngày xưa cô nàng chính là "God Se Jeong" toàn năng, vừa hát hay vừa nhảy đẹp, đình đám một thời luôn đó. Thế nên chuyện cô nàng diễn Into The New World ngon ơ như thế cũng chẳng lấy gì làm lạ.

Sau khi xem phân cảnh này trong phim, fan đã nhớ ngay đến lần gần nhất Se Jeong diễn Into The New World từ năm 2016. Khi ấy cô nàng vẫn còn là một thành viên I.O.I. Gần 6 năm trôi qua, hẳn là Se Jeong cũng "ngứa nghề" lắm, vẫn còn thuộc vũ đạo và nhảy như 1 idol thực thụ!