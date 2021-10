Nữ chính 'Điệu Cha-Cha-Cha làng biển' 6 năm bên bạn trai điều trị ung thư vòm họng

Cuối năm 2019, Kim Woo Bin thông báo sức khỏe đã dần hồi phục. Sau đó giữa năm 2020, Shin Min Ah quay trở lại nghệ thuật với phim kinh dị Diva. Hiện nay, cô đang tham gia phim truyền hình Điệu Cha-Cha-Cha làng biển (Hometown Cha Cha Cha), được khen ngợi trên nhiều diễn đàn vì diễn xuất tự nhiên, duyên dáng.

Shin Min Ah trong phim 'Điệu Cha-Cha-Cha làng biển'

Your browser does not support the video tag.

Phương Linh