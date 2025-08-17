Nữ chiến sĩ khối Cảnh sát đặc nhiệm gây sốt với clip hiến tóc hút triệu lượt xem

"Hành động hiến tóc của em thật đẹp! Một cô chiến sĩ xinh đẹp và tốt bụng"; "Mái tóc của em đẹp quá. Chắc chắn em đã rất chăm sóc và giữ gìn"; "Hành động ý nghĩa"... cư dân mạng bình luận.

Hình ảnh nữ chiến sĩ tham gia hiến tóc gây sốt mạng xã hội

Theo tìm hiểu, nữ chiến sĩ xuất hiện trong video là Trần Phan Thu Hương (sinh năm 2005), quê ở Phú Thọ (Vĩnh Phúc cũ), học viên Trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân 1. Hương đang tham gia huấn luyện diễu binh, diễu hành phục vụ lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Cô gái 20 tuổi thuộc khối nữ Cảnh sát đặc nhiệm.

Cách đây ít ngày, Hương đăng kí hiến tóc dành tặng cho các bệnh nhân ung thư tại một chương trình do Sở Chỉ huy diễu binh, diễu hành A80 phối hợp thực hiện cùng một salon tóc. "Mình rất bất ngờ khi video hiến tóc được ghi lại và chia sẻ trên mạng xã hội, nhận nhiều sự quan tâm từ mọi người", Hương cho biết.