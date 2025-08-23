Nữ CEO 9X 'buôn muối' gây sốt sau Chương trình Gia đình Haha: Bán muối Sa Huỳnh đắt gấp 50 lần, từng nhiều đêm mất ngủ vì khách phàn nàn 'sao muối có cặn'

Xuất hiện trong chặng 2 của chương trình thực tế Gia đình Haha, với trải nghiệm làm muối trên đồng muối Sa Huỳnh (Quảng Ngãi), ngoài sự tương tác vui vẻ của dàn cast, khán giả còn ấn tượng với chân thật của những diêm dân (người làm muối) tại đây. Đặc biệt, sự xuất hiện của chị "buôn muối" Phạm Hồng Thắm được xem như "cú twist" của chương trình.

Sau khi lên sóng, Phạm Hồng Thắm cùng thương hiệu muối Sahu cũng trở thành đề tài "nóng" được nhắc tới trên mạng xã hội. Từ khóa "sahu muối", "hoa muối sahu", "muối sahu"… leo lên Top xu hướng trên sàn thương mại điện tử Shopee.

Phạm Hồng Thắm - Founder thương hiệu muối Sahu.

10 năm nâng giá cho muối Sa Huỳnh

Thông tin trên website sahu.vn, Phạm Hồng Thắm (sinh năm 1993) sinh ra tại Sa Huỳnh, Quảng Ngãi, nơi nổi tiếng với đồng muối truyền thống. Muối biển Sa Huỳnh nổi tiếng với vị mặn, hậu vị ngọt, không chát, nhưng lại thường bị thu mua với giá thấp, khiến nhiều diêm dân phải rời bỏ quê hương để tìm việc ở thành phố.

Đó là lý do sau khi tốt nghiệp ngành Luật tại Đại học Kinh tế Luật – Đại học Quốc gia TP.HCM vào năm 2015, Thắm quyết định trở về quê hương để tìm cách nâng cao giá trị hạt muối Sa Huỳnh.