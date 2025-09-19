Nữ cảnh sát từng 'hai lần tự chụp ảnh thờ' qua đời sau 6 năm chống chọi với ung thư

Tối 18/9, anh Đặng Trung Nghĩa - chồng chị Bùi Thị Hà Thu (SN 1992, Sơn La) - thông báo vợ qua đời sau 6 năm chống chọi ung thư, hưởng dương 33 tuổi. Nữ cảnh sát Bùi Thị Hà Thu, từng được chú ý với câu chuyện 'hai lần tự chụp ảnh thờ', truyền cảm hứng sống cho biết bao người trẻ.

Lễ liệm diễn ra lúc 1h sáng 19/9, sau đó 2h sáng cùng ngày, thi hài nữ cảnh sát được đưa đi hỏa táng.

Nữ cảnh sát B ùi Th ị H à Thu qua đời sau 6 năm điều trị ung thư - Ảnh: FBNV

Trên trang cá nhân, anh Đặng Trung Nghĩa nghẹn ngào viết: “Cảm ơn em vì đã đến, em đã làm rất tốt rồi. Tạm biệt”. Dòng trạng thái là lời tiễn đưa vợ anh sau chặng đường dài chị chống chọi với căn bệnh ung thư.