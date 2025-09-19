Nữ cảnh sát từng 'hai lần tự chụp ảnh thờ' qua đời sau 6 năm chống chọi với ung thư

Tối 18/9, anh Đặng Trung Nghĩa - chồng chị Bùi Thị Hà Thu (SN 1992, Sơn La) - thông báo vợ qua đời sau 6 năm chống chọi ung thư, hưởng dương 33 tuổi. Nữ cảnh sát Bùi Thị Hà Thu, từng được chú ý với câu chuyện 'hai lần tự chụp ảnh thờ', truyền cảm hứng sống cho biết bao người trẻ.
Lễ liệm diễn ra lúc 1h sáng 19/9, sau đó 2h sáng cùng ngày, thi hài nữ cảnh sát được đưa đi hỏa táng.
Trên trang cá nhân, anh Đặng Trung Nghĩa nghẹn ngào viết: “Cảm ơn em vì đã đến, em đã làm rất tốt rồi. Tạm biệt”. Dòng trạng thái là lời tiễn đưa vợ anh sau chặng đường dài chị chống chọi với căn bệnh ung thư.
Nhiều người thân, bạn bè đã để lại những chia sẻ đầy tình cảm trên trang cá nhân của chị Thu. “Thương em, cô gái mạnh mẽ. Em đã cố gắng hết sức rồi, giờ là lúc nghỉ ngơi em nhé”, một người viết.
Một người thân nghẹn ngào: “Kỷ niệm mấy cậu cháu còn đây mà giờ cháu của cậu không còn nữa. Vĩnh biệt cháu của các cậu”.
Người khác xúc động: “Cuối cùng chiến binh ấy cũng đã mãi mãi ra đi. Chị đã rất cố gắng rồi. Giờ là lúc chị không còn đau đớn nữa. Chị an nghỉ nhé”.
Ngày 10/9, trong bài đăng cuối cùng trên Facebook, chị Thu cho biết vừa ra Hà Nội truyền hóa chất, đồng thời bày tỏ tiếc nuối khi lỡ hẹn ngày khai giảng của con trai.
“Em vào thăm mẹ cũng chẳng hỏi gì đến đồ chơi, mẹ thương em, mẹ nhớ em lắm. Mẹ hứa mua cho em mà chưa thực hiện, mẹ hư quá em nhỉ? Em đợi mẹ nhé, mẹ sẽ cố gắng để về sớm với em, mẹ yêu em nhất trên đời”, chị nhắn nhủ con.
Cũng trong bài viết này, chị chia sẻ về tình trạng sức khỏe yếu ớt: “Chưa kịp ăn cơm đã lại lên cơn co giật, động kinh phải đi cấp cứu, đến hôm nay vẫn chưa ổn. Em ăn kém, ngủ kém, đau và mệt nhiều, cân nặng chỉ còn 38kg. Em yếu quá nên ít cầm điện thoại, không còn mấy sức để trả lời tin nhắn của mọi người, mong các bác thông cảm”.
Ngày 9/8, chị Thu đón sinh nhật tuổi 33 trong vòng tay người thân, bạn bè. Trong bài đăng, chị như dự liệu cho tình trạng của mình: “Dù hôm nay vẫn còn rất mệt nhưng em tranh thủ đăng vài dòng cảm ơn mọi người và những tấm ảnh kỷ niệm. Biết đâu năm sau không được đăng nữa thì sao, nên phải tranh thủ ngay mọi người nhỉ?”.
Chiến sĩ Bùi Thị Hà Thu sinh năm 1992, trước đây công tác tại Công an huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La. Sau khi sinh con trai đầu lòng vào năm 2019, cô phát hiện mắc ung thư vú giai đoạn cuối, di căn phổi và não. Trong suốt 6 năm, cô trải qua 85 đợt hóa trị, 20 lần xạ trị, hai lần phẫu thuật Gamma Knife và nhiều lần xạ trị khối u vú. Đến năm 2024, sức khỏe suy giảm nghiêm trọng, chân liệt, u vú hoại tử, cô phải thở oxy 24/24. Do bệnh tình nặng, Hà Thu xin nghỉ việc tại đơn vị.
Không chỉ là chiến sĩ công an tận tụy, Hà Thu còn là người mẹ, người vợ, người con mẫu mực. Biết bệnh tình không thể chữa khỏi, chị Thu từng hai lần tự chụp ảnh thờ cho mình. Chị muốn khi ra đi, con trai sẽ nhớ về mẹ với hình ảnh “xinh đẹp, kiên cường” chứ không phải gương mặt hốc hác vì bệnh tật.
"Nhiều lúc cũng đau đớn, mệt mỏi muốn từ bỏ, muốn gục ngã nhưng cứ nghĩ đến con thì khao khát sống và sức mạnh của một người mẹ trong mình lại trỗi dậy. Mình không muốn con phải mồ côi", cô viết. Sự ra đi của Hà Thu để lại nỗi tiếc thương trong gia đình, bạn bè và những người từng biết đến câu chuyện về một người phụ nữ dũng cảm, kiên cường và chan chứa tình yêu thương.
Nguyễn Phượng