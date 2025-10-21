Nữ ca sĩ vi phạm giao thông, không mở cửa xe, thản nhiên hít bóng cười

Ngày 21/10, Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng cho biết, đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với một nữ tài xế về các lỗi vi phạm trật tự an toàn giao thông, theo Người lao động.
Trước đó, khoảng 22 giờ ngày 1/9, tổ tuần tra thuộc Trạm CSGT Hòa Hải (Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng) trong lúc tuần tra phát hiện ô tô con BKS 92A - 563... do một nữ tài xế điều khiển có biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu dừng xe kiểm tra.
Tuy nhiên, nữ tài xế không chấp hành hiệu lệnh mà tăng ga bỏ chạy. Khi xe di chuyển đến trước số 63 đường Hồ Xuân Hương (phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng), lực lượng CSGT đã kịp thời chặn lại.
Tại thời điểm kiểm tra, người này có biểu hiện không tỉnh táo, không hợp tác với lực lượng chức năng. Đáng chú ý, khi ngồi trong xe, nữ tài xế không chịu mở cửa mà còn lấy bóng cười (khí N₂O) ra hít ngay trước sự chứng kiến của lực lượng chức năng và người dân xung quanh.
Tổ công tác sau đó đưa người và phương tiện vi phạm về trụ sở Công an phường Ngũ Hành Sơn làm việc.
Cơ quan công an xác định nữ tài xế này tên Đ.K.T (ngụ phường Điện Bàn Đông, Đà Nẵng). Kiểm tra ô tô do T điều khiển, công an phát hiện có bốn bình chứa khí N2O. Người này cũng không có giấy phép lái xe ô tô theo quy định.
Với các lỗi không chấp hành hiệu lệnh, hướng dẫn của người kiểm soát giao thông, không có giấy phép lái xe, tài xế T chịu mức phạt tiền 38 triệu đồng.
Cơ quan công an cũng xử phạt chủ ô tô 92A - 56... về lỗi: "Để cho người không đủ điều kiện theo quy định tại khoản 2 điều 56 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ điều khiển xe tham gia giao thông". Với lỗi này, chủ xe phải chịu mức phạt tiền 29 triệu đồng.
Công an phường Ngũ Hành Sơn cũng ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 1,5 triệu đồng đối với T về hành vi Tàng trữ chất cấm; tịch thu tang vật vi phạm hành chính, theo Pháp luật TPHCM.
Được biết, Đ.K.T là một ca sĩ, từng đạt giải tại một số cuộc thi âm nhạc.