Nữ ca sĩ tố hãng hàng không

Soyou đăng tải bài viết trên mạng xã hội, kể lại việc bị đối xử bất công trên chuyến bay nối chuyến từ Atlanta về Hàn Quốc sau khi hoàn thành lịch trình tại New York hôm 19/10.

Cô cho biết khi đang mệt mỏi, cô chỉ yêu cầu một tiếp viên người Hàn để hỏi về thời gian phục vụ bữa ăn, nhưng lại bị trưởng tiếp viên đánh giá thái độ và đối xử như hành khách gây rối, thậm chí còn gọi bảo vệ đến mà không có lý do.

Ca sĩ Soyou.

“Tôi nói nếu mình là vấn đề, tôi sẽ xuống máy bay. Sau đó, tôi phải chịu ánh nhìn lạnh lùng suốt chuyến bay 15 tiếng. Khi ấy tôi tự hỏi ‘Đây có phải là phân biệt chủng tộc không?’. Tôi không thể ăn gì và cảm thấy bị tổn thương sâu sắc”, Soyou cho hay.