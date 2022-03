Nữ ca sĩ thay đổi biểu cảm 50.000 lần trong 52 giây

GingaMingayo là bài hát chủ đề trong mini album thứ hai của nhóm mang tên The collective soul and unconscious: Chapter one.

Xuất thân từ công ty nhỏ nên Billlie được ít người biết tới. Tuy nhiên, sự nổi tiếng bất ngờ của Tsuki giúp nhóm nhạc thu hút lượng fan đông đảo hơn. Hình ảnh, video về Tsuki hiện cũng được lan truyền rộng rãi trên nhiều nền tảng mạng xã hội.

Theo Zing