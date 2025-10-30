Nữ ca sĩ Na Tang qua đời. 

Nữ ca sĩ Na Tang - người từng nổi tiếng với các ca khúc Xa cầu và Tự do, đã qua đời ở tuổi 59. Theo Tạp chí chí Tri Thức dẫn nguồn China Times, cô trút hơi thở cuối cùng vào ngày 16/10.
Thông tin được đăng tải ngày 29/10 khiến giới nghệ sĩ và người hâm mộ trong khu vực bàng hoàng, thương tiếc.
Những năm gần đây, Na Tang dần rút khỏi sân khấu do sức khỏe suy yếu. Theo bạn bè tiết lộ, nữ ca sĩ mắc bệnh lupus ban đỏ, một chứng rối loạn khiến cơ thể thường xuyên mệt mỏi và đau nhức. Dù vậy, cô vẫn giữ tinh thần lạc quan, tập luyện yoga nhiều năm để cải thiện thể trạng và sau này trở thành giáo viên dạy yoga.
Trong bài đăng cuối cùng trên mạng xã hội ngày 8/6, cô viết: “Đời người là tấm vé một chiều. Đừng lãng phí thời gian để bám víu vào những điều không tốt, nghĩ về điều xấu hay làm việc gây hại cho người khác và chính mình”.
Nhiều người hâm mộ cho rằng, đó như một lời nhắn nhủ cuối cùng trước khi cô ra đi.
Sự ra đi của Na Tang khép lại một cuộc chiến bền bỉ gần 3 thập kỷ. Năm 1994, cô phát hiện mình mắc bệnh tự miễn. Sau một tai nạn xe hơi nghiêm trọng, cô bắt đầu tìm đến yoga.
Năm ngoái, cô tiết lộ với truyền thông rằng mình đang điều trị bệnh lupus tái phát. Dù những năm sau đó, cơ thể cô liên tục phải đối mặt với lupus và cả chứng viêm cứng khớp cột sống, cô chưa bao giờ đầu hàng. Cô học cách "chung sống" với bệnh tật, biến yoga thành lẽ sống.
Cô không chỉ trở thành giáo viên yoga mà còn dùng chính trải nghiệm của mình để giúp đỡ người khác. Cô thành lập Hội yoga Na Tang năm 2012, từng mở lớp dạy miễn phí cho bệnh nhân khuyết tật và dẫn nhân viên đến các bệnh viện, trại trẻ mồ côi cắt tóc từ thiện.
Theo Thanh Niên, Na Tang sinh năm 1966 tại Đài Loan (Trung Quốc), là một trong những giọng ca nổi bật của làng nhạc Hoa ngữ thập niên 1980-1990. Xuất thân nghèo khó, cô sớm phải đi làm thêm nhưng đã nỗ lực vươn lên, phát hành album đầu tay vào năm 1986.
Tên tuổi của cô gắn liền với các bản hit như Xa cầu và Tự do, cũng như vai diễn Dương Hồng trong phim Return the Pearl to Thee (1987).
Năm 2017, cô tìm thấy bến đỗ hạnh phúc bên doanh nhân Tạ Trí Vĩ. Gần 4 thập niên hoạt động nghệ thuật, Na Tang không chỉ được yêu mến bởi giọng hát dịu dàng, mà còn bởi một nghị lực bền bỉ, một tinh thần thép trước những biến cố lớn của cuộc đời.