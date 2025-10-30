Nữ ca sĩ Na Tang qua đời. 

Nữ ca sĩ Na Tang - người từng nổi tiếng với các ca khúc Xa cầu và Tự do, đã qua đời ở tuổi 59. Theo Tạp chí chí Tri Thức dẫn nguồn China Times, cô trút hơi thở cuối cùng vào ngày 16/10.

Thông tin được đăng tải ngày 29/10 khiến giới nghệ sĩ và người hâm mộ trong khu vực bàng hoàng, thương tiếc.

Những năm gần đây, Na Tang dần rút khỏi sân khấu do sức khỏe suy yếu. Theo bạn bè tiết lộ, nữ ca sĩ mắc bệnh lupus ban đỏ, một chứng rối loạn khiến cơ thể thường xuyên mệt mỏi và đau nhức. Dù vậy, cô vẫn giữ tinh thần lạc quan, tập luyện yoga nhiều năm để cải thiện thể trạng và sau này trở thành giáo viên dạy yoga.