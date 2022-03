Nữ ca sĩ 'fan cuồng' suýt rớt nước mắt khi được chạm Mỹ Tâm

Mới đây, nữ ca sĩ Phương Ly đã khiến khán giả thích thú khi đăng tải đoạn clip đi xem show của "chị đẹp" Mỹ Tâm tại Đà Lạt.

Your browser does not support the video tag.

Đáng chú ý là khoảnh khắc Phương Ly được Mỹ Tâm xuống tận hàng ghế khán giả để nắm tay, thậm chí còn nựng má. Trước hành động của Mỹ Tâm, Phương Ly không giấu được cảm xúc vỡ òa đến suýt khóc.