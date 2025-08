Nữ ca sĩ đột tử tại nhà riêng

Nhiều người bàng hoàng do Lee Min hoạt động tích cực trong ngành âm nhạc, liên tục ra sản phẩm mới. Tháng 2/2024, As One ra mắt đĩa đơn Still my Baby. Đến tháng 6, nhóm tiếp tục phát hành đĩa đơn Happy Birthday to You.

Theo Korea Times, tin tức về sự ra đi đột ngột của Lee Min đã gây sốc cho người hâm mộ. Bài đăng chia buồn, những lời tưởng nhớ của khán giả và đồng nghiệp tràn ngập trên mạng xã hội X.

Lee Min sinh năm 1978, là nữ ca sĩ người Mỹ gốc Hàn sinh năm 1978. Cô debut với vai trò thành viên nhóm As One năm 1999 với album đầu tay Day by Day. Nhóm nhạc có nhiều ca khúc hit như Want and Resent, Day by Day, You're Welcome và Do You have to be Sorry.

Về đời tư, Lee Min kết hôn năm 2013. Chồng cô không hoạt động nghệ thuật, cả hai không có con.