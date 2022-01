Nữ ca sĩ cứ hát, khán giả cứ thế lấy cả xô tiền đổ ập lên người

Your browser does not support the video tag.

Theo đó, trong đoạn clip được đích thân nữ ca sĩ người Ấn Độ Urvashi Radadiya đăng tải trên trang cá nhân, một người đàn ông đi đến gần cô từ phía sau và trút một xô đầy tiền lên người cô.

Khoảnh khắc fan nam đứng trước mặt nữ ca sĩ và tung từng tờ tiền khiến người xem bất ngờ vì độ chi cực mạnh của người hâm mộ Ấn Độ. Bên cạnh đó, giây phút toàn cảnh được ghi lại trong clip có thể thấy ca sĩ Urvashi Radadiya cùng nhóm của mình đang trình diễn trên một sân khấu đầy ắp tiền do fan dành tặng.