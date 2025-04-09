Nữ ca sĩ bị tẩy chay, mất sạch sự nghiệp vì bê bối bán dâm giá 664 triệu đồng giờ ra sao?

Từ một ca sĩ nổi tiếng, G.NA rơi vào tình trạng bị tẩy chay. Tất cả kế hoạch âm nhạc và hợp đồng quảng cáo đều bị hủy bỏ. Không chịu nổi áp lực, cô rút lui khỏi làng giải trí, chuyển sang sinh sống tại Mỹ, gần như biến mất hoàn toàn khỏi tầm mắt công chúng. Trong nhiều năm, những tin tức liên quan đến G.NA chỉ dừng lại ở tin đồn và một vài lần cô bày tỏ mong muốn quay lại sân khấu nhưng đều vấp phải phản ứng tiêu cực từ dư luận.

Dư luận Hàn Quốc không tin những lời thanh minh của G.NA. Không chỉ bị cộng đồng mạng tẩy chay, cô còn đối mặt với tình cảnh bị đông đảo người hâm mộ quay lưng. Cuối cùng, kết quả điều tra cho thấy G.NA phạm tội bán dâm và phải nộp phạt 2 triệu won (gần 38 triệu đồng).

Ấp ủ hy vọng tái xuất?

Mới đây, G.NA bất ngờ lên tiếng chia sẻ về những khó khăn trong quá khứ và con đường chữa lành của cô: "Xin chào 1 lần nữa... Tôi đã âm thầm chịu đựng điều này trong nhiều năm. Trong thời gian làm việc ở làng giải trí Hàn Quốc, tôi đã trải qua trải nghiệm làm thay đổi bản thân sâu sắc. Điều đau đớn nhất không phải là những gì đã xảy ra... mà là sự im lặng. Tôi biến mất không phải để trốn tránh, mà là để tồn tại.

Nhưng tôi không còn là cô gái sợ hãi đó nữa. Tôi không còn bị định nghĩa bởi quá khứ nữa, mà bởi những gì tôi chọn làm bây giờ. Tôi đã chữa lành, tôi đã trưởng thành và tôi đang lấy lại tiếng nói của mình… không phải để sống lại những vết thương cũ, mà là để tiến về phía trước với sự trung thực và tình yêu. Gửi đến những người hâm mộ trung thành của tôi, những người chưa bao giờ ngừng tin tưởng tôi… cảm ơn các bạn từ tận đáy lòng. Gửi đến những người đã rời xa, tôi hiểu. Và với bất kỳ ai bị im lặng vì xấu hổ… câu chuyện của bạn vẫn chưa kết thúc. Dạo này các bạn thế nào? Đã lâu rồi. Yêu nhiều, Gina".

G.NA bất ngờ lên tiếng chia sẻ về những khó khăn trong quá khứ và con đường chữa lành.

Với bài đăng đầy cảm xúc trên, giọng ca sinh năm 1987 đã thu hút sự chú ý từ người hâm mộ và công chúng, làm dấy lên những đồn đoán về hướng đi tương lai của cô. Nhiều người cho rằng có thể G.NA có dự định tái xuất showbiz.