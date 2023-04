Nữ ca sĩ Ariana Grande khiến fan lo lắng vì diện mạo gầy gò bất thường

Ariana Grande là một nữ ca sĩ - nhạc sĩ - diễn viên người Mỹ. Cô từng đạt nhiều đĩa hát bạch kim, album bạch kim, giành nhiều giải thưởng âm nhạc danh giá, trong đó có giải Grammy. Ariana được biết đến với quãng giọng rộng, thuở mới bước chân vào nghề ca hát, giới phê bình đã so sánh giọng hát của cô với giọng hát của Mariah Carey.



Ariana Grande trên sân khấu

Ariana Grande bắt đầu sự nghiệp hồi năm 2008 khi tham gia nhạc kịch Broadway. Sau đó, cô được biết đến nhiều hơn qua các vai diễn trong seri phim truyền hình dành cho lứa tuổi thanh thiếu niên.

Sau một thời gian "cover" các ca khúc và đăng tải lên YouTube, tài năng ca hát của Ariana Grande bắt đầu thu hút sự chú ý và cô có hợp đồng thu âm đầu tiên hồi năm 2011. Album đầu tay của cô - Yours Truly ra mắt hồi năm 2013 thành công vang dội.

Các album sau đó của cô như My Everything (2014), Dangerous Woman (2016), Sweetener (2018) và Thank U, Next (2019) tiếp tục chứng kiến những thành công, đồng thời, cho công chúng thấy nhiều khía cạnh đa dạng ở Ariana Grande, các sản phẩm âm nhạc này đều đạt thứ hạng cao và được giới phê bình đánh giá tốt.