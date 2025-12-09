Nữ ca sĩ 25 tuổi bật mí chuyện yêu đương với ngôi sao trẻ Yamal 18 tuổi

Trong thời gian gần đây, câu chuyện tình cảm giữa Lamine Yamal, ngôi sao trẻ sáng giá của Barcelona, và nữ ca sĩ nổi tiếng người Argentina Nicki Nicole đã trở thành tâm điểm của giới truyền thông.

Tin đồn về mối quan hệ này bắt đầu rộ lên từ tháng 7, khi Nicole xuất hiện trong bữa tiệc sinh nhật lần thứ 18 của ngôi sao trẻ Yamal. Tuy nhiên, phải đến tháng 8 thì cả hai mới chính thức xác nhận thông qua một bức ảnh chung mà Yamal đăng tải để chúc mừng sinh nhật tuổi 25 của bạn gái.

Nicki Nicole, tên thật là Nicole Denise Cucco, là một trong những giọng ca trẻ được yêu thích tại Mỹ Latinh, nổi bật với phong cách rap và reggaeton cá tính. Khi xuất hiện tại buổi trình diễn thời trang của Desigual, cô đã không ngần ngại bày tỏ cảm xúc: “Tôi đang yêu, rất hạnh phúc và vô cùng vui vẻ. Ở Barcelona, tôi nhận được rất nhiều tình cảm từ mọi người và tôi thật sự biết ơn vì điều đó”.