Nữ ca sĩ 2 đời chồng, 4 con:

Họa Mi nói tiếp: "Đúng là cuộc đời tôi khổ thật. Năm đó tôi đi Mỹ gặp một người biết xem tử vi. Người này vừa mở tử vi của tôi ra xem rồi thốt lên "trời ơi, sao cuộc đời cô khổ vậy, tôi chưa thấy ai khổ như cô. Người ta chỉ khổ vài ba năm thôi còn cô thì tôi thấy chưa lúc nào hết khổ, chưa biết chừng nào dứt".

Năm đó tôi mới 35 tuổi thôi mà ông đó đã nói vậy rồi. Tôi nghe xong choáng. Nhưng đúng là lời ông đó nói đúng. Tôi khổ cả một đời. Tới tận năm 60 tuổi, tôi về Việt Nam mới đỡ khổ. Thời gian khổ của tôi quá dài.

Tôi còn hỏi ông ấy là khi nào đời tôi hết khổ nhưng ông ấy không nói được vì từ vi của tôi là vậy.

Tôi một tay nuôi ba đứa con nên lúc đó dù khổ đến đâu cũng phải ở lại Pháp làm lụng, không thể bỏ các con để về Việt Nam được. Mãi tới năm 2015, khi các con đã trưởng thành, tôi không còn phải lo lắng nhiều nữa nên mới về Việt Nam".