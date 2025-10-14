Nữ BTV nói tiếng Anh như gió được tuyển thẳng vào VTV là ai?

Gần như không ngủ trước ngày đầu lên sóng Vietnam Today

Khi Vietnam Today lên sóng ngày 7/9/2025, BTV Tâm Trang được giao dẫn 2 bản tin trực tiếp khiến chị "bất ngờ và hồi hộp, gần như không ngủ được đêm trước đó", Tâm Trang chia sẻ với VietNamNet. Nhưng khi bước vào nơi làm việc và thấy cả ê-kíp tất bật, cảm giác hồi hộp của nữ BTV gần như biến mất, thay vào đó là quyết tâm làm tốt khi ghi hình trực tiếp.

BTV Tâm Trang

BTV Tâm Trang đưa tin về bão Bualoi trên Vietnam Today:

Ngày đầu tiên diễn ra suôn sẻ đến mức chị tự nhận là "tốt nhất so với các lần tập thử trước đó". Sau khi hoàn thành 2 bản tin của mình, Tâm Trang chờ đến khi đèn trường quay tắt, bước ra ngoài và gọi điện ngay cho gia đình: "Suôn sẻ rồi cả nhà ơi!". Lúc đó chân tay chị bắt đầu run lên vì sung sướng.

Ngày hôm đó nhiều đồng nghiệp không có ca làm vẫn có mặt tại đài, sẵn sàng giúp đỡ, khiến chị cảm thấy yên tâm và vững vàng khi lên sóng.

Từng được "Giáo sư Cù Trọng Xoay" - MC Đinh Tiến Dũng dìu dắt

Hành trình đến với Vietnam Today của Tâm Trang khá thuận lợi. Sau khi đọc thông báo VTV4 tuyển người dẫn, biên tập viên, chị nộp hồ sơ và được liên lạc hẹn phỏng vấn, sau đó được tuyển thẳng vào kênh. Lúc được hẹn lịch, chị đang đi chơi cùng gia đình ở Hội An nên tham gia phỏng vấn online luôn.