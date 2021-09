Nữ bác sĩ ở BV Dã chiến số 3: Hàng nghìn 'thân phận' đang trông chờ, chúng ta phải cố gắng, đừng mệt nhé

BS An và đồng đội luôn vững tinh thần

Tại bệnh viện dã chiến này, ngoài chút ít thời gian sinh hoạt nghỉ ngơi là chúng tôi vội vã lao vào công việc. Cường độ làm việc của chúng tôi rất cao trong môi trường mà khả năng bị phơi nhiễm luôn hiện hữu. Thế nhưng tinh thần của chúng tôi luôn tràn đầy với sự đoàn kết, thương yêu.

Còn nhớ những đêm khuya, nỗi nhớ nhà ập đến hay những lúc bệnh nhân nguy kịch tôi lại trách "con Covy" sao lại gây bao đau thương tàn khốc cho mảnh đất Sài Gòn đến thế. Dịch bệnh vẫn còn tiếp diễn, những chuỗi ngày gian khó vẫn còn đó. Tôi và đồng đội sẽ còn tiếp tục đồng hành cùng bệnh nhân với tất cả khát vọng của người thầy thuốc. Ở nơi gian khó này, mỗi ngày y bác sĩ cũng như tình nguyện viên và bệnh nhân như xích lại gần nhau hơn, như một gia đình đặc biệt.

Trong phòng cấp cứu bệnh nhân COVID-19 Bệnh viện dã chiến 3

Bệnh viện dã chiến 3 có tổng công suất trên 2.500 giường bệnh. Trước thực trạng bệnh nhân chuyển nặng nhiều, được chấp thuận của cấp trên, bệnh viện đã thiết lập Trung tâm hồi sức người bệnh COVID-19 với quy mô 200 giường tại đây. Từ khi đi vào hoạt động, bệnh viện đã tiếp nhận hơn 8.000 người bệnh, điều trị khỏi, cho xuất viện 6.500 người. Riêng trong ngày 16/9 cho xuất viện 300 người.