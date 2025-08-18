NTK Nguyễn Minh Công lan tỏa tình yêu quê hương qua thời trang
18/08/2025 15:20
Trước thềm Quốc Khánh 2/9, NTK Nguyễn Minh Công thực hiện bộ ảnh “Một vòng Việt Nam” để tôn vinh bản sắc và vẻ đẹp của khắp mọi miền Tổ quốc, từ Bắc, Trung, Nam đến Tây Nguyên và Tây Bắc.
''Một vòng Việt Nam'' được NTK Nguyễn Minh Công hợp tác cùng mẫu nhí Ruby Tâm Nhi. Bộ ảnh không đơn thuần dừng lại ở việc phô diễn những thiết kế tinh xảo, mà còn là một hành trình kể chuyện xuyên suốt bằng chất liệu văn hóa. Mỗi khung hình là một lát cắt của bản đồ Việt Nam bằng thời trang để tái hiện vẻ đẹp đặc trưng của từng vùng đất. NTK trẻ đã khéo léo kết hợp yếu tố truyền thống với cảm hứng hiện đại, tạo nên một cầu nối để những giá trị văn hóa truyền thống có thể tiếp cận gần gũi hơn với thế hệ trẻ, đặc biệt là các em thiếu nhi.
Mở đầu hành trình, Ruby Tâm Nhi hóa thân thành thiếu nữ miền Bắc dịu dàng trong tà áo tứ thân mềm mại đặc trưng của người phụ nữ Kinh Bắc xưa. NTK Nguyễn Minh Công tinh tế kết hợp cùng nón quai thao rộng vành và sáng tạo khi sử dụng quả cau xanh thành bó hoa, vừa gợi nhớ phong tục trầu cau truyền thống, vừa tạo nét chấm phá độc đáo cho tổng thể của người con gái Kinh Bắc.
Bước sang vùng sơn cước Tây Bắc, Ruby Tâm Nhi khoác lên mình bộ trang phục dân tộc Mông rực rỡ sắc màu, được Nguyễn Minh Công cách điệu tinh tế với phần váy công chúa bồng xòe nhưng vẫn giữ trọn nét đặc trưng của họa tiết thổ cẩm truyền thống.
Về miền Trung, dừng chân nơi cố đô Huế, Ruby Tâm Nhi diện trang phục Nhật Bình. NTK Nguyễn Minh Công chọn gam màu tím pastel kết hợp cùng lộng bướm được điểm xuyết tinh tế, mang lại khí chất sang trọng, khiến tổng thể hài hòa càng tôn lên vẻ kiêu sa, thanh nhã của mẫu nhí.
Mẫu nhí Tâm Nhi hóa thân thành cô gái Tây Nguyên đầy sức sống trong bộ trang phục lấy cảm hứng từ văn hóa đồng bào thiểu số nơi đại ngàn. Nguyễn Minh Công khéo léo đưa chất liệu thổ cẩm vào thiết kế váy xòe nhiều tầng, phối hợp cùng tông màu rực rỡ, tạo sự hòa quyện giữa vẻ truyền thống và hơi thở hiện đại.
Khép lại hành trình xuyên suốt dải đất hình chữ S, mẫu nhí Tâm Nhi trở về với hình ảnh thân thương của người con gái miền Nam trong áo bà ba. NTK Nguyễn Minh Công mang đến hơi thở mới cho thiết kế bằng việc kết hợp form dáng truyền thống với chi tiết tua rua thời thượng, tạo nét hiện đại nhưng vẫn giữ được tinh thần mộc mạc, gần gũi.