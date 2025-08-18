NTK Nguyễn Minh Công lan tỏa tình yêu quê hương qua thời trang

''Một vòng Việt Nam'' được NTK Nguyễn Minh Công hợp tác cùng mẫu nhí Ruby Tâm Nhi. Bộ ảnh không đơn thuần dừng lại ở việc phô diễn những thiết kế tinh xảo, mà còn là một hành trình kể chuyện xuyên suốt bằng chất liệu văn hóa. Mỗi khung hình là một lát cắt của bản đồ Việt Nam bằng thời trang để tái hiện vẻ đẹp đặc trưng của từng vùng đất. NTK trẻ đã khéo léo kết hợp yếu tố truyền thống với cảm hứng hiện đại, tạo nên một cầu nối để những giá trị văn hóa truyền thống có thể tiếp cận gần gũi hơn với thế hệ trẻ, đặc biệt là các em thiếu nhi.