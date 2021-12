NSƯT Minh Sang vai ông Diệp phim "Miền đất phúc" qua đời

Your browser does not support the audio element.

Soạn giả Hoàng Song Việt vừa thông tin với Dân trí về sự ra đi của NSƯT Minh Sang - ông Diệp của bộ phim Miền đất phúc.

NSƯT Minh Sang tên thật là Đỗ Thượng Sơn. Ông sinh năm 1946 tại TPHCM, đã qua đời tại Cà Mau vào hồi 20h45 tối 27/12/2021, ông thọ 75 tuổi.

Trước đó, ông được cấp cứu tại bệnh viện Thống Nhất nhưng vì tuổi cao, sức yếu, tình hình sức khỏe không cải thiện nên gia đình đã đưa ông về nhà.