NSƯT Kim Tuyến tiếc nuối vì kết hôn sớm rồi thành mẹ đơn thân trẻ

NSƯT Kim Tuyến kể chuyện kết hôn và ly hôn ở độ tuổi rất trẻ

NSƯT Kim Tuyến là khách mời tập mới nhất của chương trình "The Khang Show", lên sóng tối 4/10. Trong chương trình, cô chia sẻ cảm giác vui mừng và bất ngờ khi được trao danh hiệu NSƯT năm 2024.

Sau sự vui mừng và bất ngờ, đến lúc này cô thấy có chút áp lực về trách nhiệm để làm sao xứng đáng danh hiệu này. Nhận danh hiệu, cô tự nhủ bản thân cần phải làm được gì đó cho đất nước, cho thế hệ diễn viên mai sau.

NSƯT Kim Tuyến trải lòng tại The Khang Show

NSƯT Kim Tuyến thổ lộ một ngày của cô thường bắt đầu lúc 4 giờ sáng, sau khi chạy bộ thể thao đến 6 giờ 30 phút, sẽ đến quán cà phê quen thuộc gần nhà. Cô dành một tiếng rưỡi để ngồi suy nghĩ công việc của mình. Đó là thời gian thích nhất của nữ diễn viên.