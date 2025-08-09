NSƯT Kim Tiến: 'Tôi bị chê nói hổn hển như hết hơi'

“Tôi nhớ nguyên văn thư góp ý của khán giả viết: ‘Phụ nữ Việt Nam thiếu người hay sao mà lấy Kim Tiến? Eo ơi, xấu quá’. Tôi rất nhớ nhưng không hiểu lý do. Về sau, tôi tìm hiểu mới biết do băng hình đen trắng khiến khán giả định kiến. Tôi lấy đó làm điểm phấn đấu, quyết tâm chinh phục khán giả bằng giọng nói, cách diễn đạt”, NSƯT Kim Tiến nói.

Trong lá thư khác, NSƯT Kim Tiến bị chê nói hổn hển như người không có sức. Cô khẳng định luôn đi tìm nguyên nhân, không ngại thay đổi.

“Một lần về công tác ở tỉnh tôi nhận ra sao mình thở mạnh thế. Hóa ra vì lý do kỹ thuật để tiếng nền lớn hơn giọng đọc, khán giả góp ý hoàn toàn chính xác. Tôi tập luyện và khắc phục lỗi này”, nghệ sĩ chia sẻ.