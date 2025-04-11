NSƯT Kiều Hưng qua đời ở Đức

Tối 4/11, anh Kiều Hải - con trai NSƯT Kiều Hưng - cho biết NSƯT Kiều Hưng qua đời rạng sáng 30/10 tại Bệnh viện Vivantes Friedrichshain (Đức), hưởng thọ 88 tuổi. Lễ tưởng niệm và tiễn biệt được gia đình thông báo sau.

NSƯT Kiều Hưng tên đầy đủ là Kiều Tất Hưng, sinh năm 1937 tại Hà Nội. Từ thời đi học, ông nổi tiếng hát hay, từng tham gia đội văn nghệ nghiệp dư của Thành đoàn Thanh niên Hà Nội. Năm 20 tuổi, ông được tuyển vào Đoàn văn công trung ương (sau này là Đoàn ca múa nhạc trung ương).