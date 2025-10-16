NSƯT Hữu Châu tiết lộ những điều chưa kể về 'nữ hoàng cải lương' Thanh Nga

Nhắc đến người cô tài hoa bạc mệnh, NSƯT Hữu Châu kể lại rằng nghệ sĩ Thanh Nga là người vô tư, hồn nhiên, gần như chẳng bao giờ bận tâm đến chuyện tiền bạc. “Từ nhỏ tới lớn, má Ba làm cái gì cũng là do bà nội tôi - bà bầu Thơ lừng danh lo hết. Bà nội lo toàn bộ, ăn gì cũng do bà mua. Má Ba không biết đếm tiền”, ông kể.

NSƯT Hữu Châu trong chương trình "Hẹn cuối tuần".

Ngay cả khi lập gia đình, cuộc sống của nữ nghệ sĩ vẫn được chồng chu toàn. Khi ấy, thù lao cho suất hát của Thanh Nga lên tới 42 đồng. Tuy nhiên, toàn bộ tiền cát-sê đều do chồng giữ, bà chỉ giữ hai đồng chờ đến mùa sầu riêng thì đập ống lấy tiền mua ăn.

“Má Ba mê sầu riêng và nhãn lắm, nhưng bà nội tôi không cho ăn vì sợ nóng, ảnh hưởng giọng hát. Vì vậy, má Ba thường phải ăn lén để bà nội không biết”, Hữu Châu kể lại đầy trìu mến.

Nói về nghề, NSƯT Hữu Châu khẳng định sự ngưỡng mộ tuyệt đối dành cho người cô tài hoa: "Trời sinh má Ba ra để đi hát, nên má Ba không biết gì khác ngoài làm nghề”. Sau này, ông nhận ra bản thân có nhiều nét giống người cô từ niềm đam mê sân khấu đến sự tận tụy với nghệ thuật. Tuy nhiên, Hữu Châu cho rằng mình “thực tế hơn một chút”: “Đến thời tôi thì nhiều chuyện xảy ra với gia đình, thành ra tôi biết tính toán trong nhà, nhưng bảo ra ngoài chợ buôn bán thì tôi chịu. Tôi không biết làm gì khác ngoài nghề”.