NSƯT Đức Hải gây xôn xao khi tố hacker Nhâm Hoàng Khang tống tiền mình 200 triệu đồng?

Ngày 5/10, nghệ sĩ Đức Hải cho biết đã nộp đơn tố cáo lên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. HCM về việc bị một đối tượng nặc danh xâm nhập trái phép tài khoản Facebook và uy hiếp, yêu cầu chuyển 200 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng mang tên Nhâm Hoàng Khang.

Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP. Hồ Chí Minh thông báo đã tiếp nhận được đơn tố cáo của nghệ sĩ Đức Hải và sẽ chuyển đơn đến Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP. HCM để xem xét, giải quyết theo đúng trình tự, quy định pháp luật.

Nghệ sĩ Đức Hải chia sẻ với báo Thanh Niên rằng ông thấy vui mừng vì sau một thời gian dài đã có kết quả bước đầu về đơn tố giác. Ông cho biết thời gian qua, mình phải giữ im lặng theo đề nghị của cơ quan chức năng để hợp tác làm rõ sự việc.