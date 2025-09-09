NSƯT – Đạo diễn Đặng Thái Huyền: Hành trình bền bỉ của nữ đạo diễn 'Mưa Đỏ'

Năm 2024, bà được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú – sự ghi nhận xứng đáng cho một hành trình lao động sáng tạo dài hơi và bền bỉ.

Đặng Thái Huyền – một trong những gương mặt nữ đạo diễn hiếm hoi tạo dấu ấn mạnh mẽ trong điện ảnh Việt Nam đương đại.

Kể chuyện trong màu áo lính

Con đường điện ảnh của Đặng Thái Huyền bắt đầu không ồn ào. Năm 2004, khi tham gia bộ phim Tiếng cồng định mệnh của đạo diễn Nguyễn Khắc Lợi với vai trò thư ký đạo diễn, ít ai nghĩ rằng cô gái trẻ ngày ấy sẽ trở thành một trong những tên tuổi nổi bật của điện ảnh Việt Nam. Ngay sau dự án, bà khoác quân phục, chính thức gia nhập Hãng phim Quân đội với quân hàm Trung úy. Chỉ nửa năm sau, bà được giao đạo diễn bộ phim đầu tay Đêm vùng biên. Một cơ hội tưởng như quá sớm, nhưng chính bước ngoặt này đã đặt viên gạch đầu tiên cho sự nghiệp điện ảnh nhiều dấu ấn về sau.

Năm 2009 đánh dấu cột mốc quan trọng khi Đặng Thái Huyền thực hiện Mười ba bến nước, tác phẩm chuyển thể từ truyện ngắn của Sương Nguyệt Minh. Thành công đến nhanh, nhưng không hề ngẫu nhiên. Mười ba bến nước trở thành hiện tượng tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 16, giành giải Bông Sen Vàng và mang về cho bà danh hiệu Đạo diễn xuất sắc. Từ đây, người ta không còn nhìn Đặng Thái Huyền như một “người lính cầm máy”, mà như một đạo diễn thực thụ, đủ bản lĩnh và cá tính để ghi dấu ấn trong dòng chảy điện ảnh Việt. Thành công ấy không chỉ đưa tên tuổi của bà vào hàng ngũ những đạo diễn tài năng, mà còn cho thấy khả năng khai thác chất liệu văn học để tạo nên ngôn ngữ điện ảnh của riêng bà.