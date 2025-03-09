NSƯT Công Ninh khóc nghẹn viếng Ngọc Trinh

NSƯT Ngọc Trinh qua đời tối 1/9, đám tang của cô diễn ra tại nhà riêng ở TPHCM. Từ tối 1/9 đến nay, nhiều nghệ sĩ đội mưa đến viếng đồng nghiệp. Hiện, nhiều khán giả chia sẻ xúc động về video NSƯT Công Ninh khóc nghẹn khi đến viếng học trò, đồng nghiệp.

Từ khi bước xuống xe, NSƯT Công Ninh không tránh được xúc động. Nam nghệ sĩ khóc nghẹn bước vào tang lễ. Anh ôm nhiều đồng nghiệp, không kìm được nước mắt. Sau khi viếng, Công Ninh tiếp tục khóc đến khi lên xe ra về.