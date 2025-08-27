NSND Xuân Bắc và dàn sao 'Mưa đỏ' ở buổi sơ duyệt A80
Ngọc Ánh - Hà Trang|27/08/2025 22:36
Tối 27/8, NSND Xuân Bắc - Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn - có mặt tại khu vực tập kết của khối văn hóa - thể thao để động viên đội diễu hành trước giờ sơ duyệt Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. Dàn diễn viên phim "Mưa đỏ" cũng gây chú ý tại điểm tập kết trên phố Quán Thánh (Hà Nội). Nhiều nghệ sĩ bày tỏ xúc động, vinh dự khi lần đầu có mặt ở Thủ đô đúng dịp đại lễ của đất nước.