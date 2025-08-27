NSND Xuân Bắc và dàn sao 'Mưa đỏ' ở buổi sơ duyệt A80

Ngọc Ánh - Hà Trang| 27/08/2025 22:36

Tối 27/8, NSND Xuân Bắc - Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn - có mặt tại khu vực tập kết của khối văn hóa - thể thao để động viên đội diễu hành trước giờ sơ duyệt Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. Dàn diễn viên phim "Mưa đỏ" cũng gây chú ý tại điểm tập kết trên phố Quán Thánh (Hà Nội). Nhiều nghệ sĩ bày tỏ xúc động, vinh dự khi lần đầu có mặt ở Thủ đô đúng dịp đại lễ của đất nước.

tp-kjk.jpg
Tối 27/8, trước giờ sơ duyệt cấp Nhà nước Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 tại quảng trường Ba Đình, NSND Xuân Bắc - Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn có mặt tại khu vực tập kết của khối văn hóa - thể thao để động viên đội diễu hành.
tp-7-2181.jpg
Sự xuất hiện của NSND Xuân Bắc gây chú ý. Người dân ở khu vực Quán Thánh, Cửa Bắc hò reo và háo hức chụp ảnh cùng anh. Trước đó, lãnh đạo Cục Nghệ thuật biểu diễn cũng có mặt ở buổi tổng hợp luyện.
tp-8-81.jpg
NSND Xuân Bắc bày tỏ bên cạnh các bạn trẻ, nhiều cô chú, anh chị là NSƯT, NSND đã có tuổi nhưng vẫn đầy hăng hái và sẵn sàng khi tham gia buổi hợp luyện và sơ duyệt. Tại sự kiện họp báo hôm 22/8, NSND Xuân Bắc chia sẻ các văn nghệ sĩ diễu hành với khí thế hừng hực. Các nghệ sĩ ở miền Nam, miền Trung chủ động đặt vé máy bay ra Hà Nội để được góp mặt trong đội hình diễu hành. Mọi người tập luyện trên tinh thần vượt nắng thắng mưa.
tp-mua.jpg
Dàn diễn viên phim Mưa đỏ cũng gây chú ý tại điểm tập kết của khối văn hóa - thể thao. Nhiều nghệ sĩ bày tỏ xúc động, vinh dự khi lần đầu có mặt ở Thủ đô đúng dịp đại lễ của đất nước.
tp-6-8816.jpg
Diễn viên Phương Nam - vai Tạ phim Mưa đỏ - có mặt ở Hà Nội để tham gia Lễ kỷ niệm sáng 2/9 tại Quảng trường Ba Đình.
tp-3-6025.jpg
Diễn viên Lê Hoàng Long bày tỏ trân trọng sự ủng hộ của người dân cho dàn nghệ sĩ trước giờ sơ duyệt.
tp-2-6122.jpg
Các diễn viên Hiếu Nguyễn, Đỗ Nhật Hoàng, Đình Khang và Phương Nam (từ trái sang).
tp-1-2808.jpg
Các diễn viên hào hứng khi góp mặt trong sự kiện trọng đại.
tp-hieu.jpg
Diễn viên Hiếu Nguyễn chụp ảnh cùng lực lượng chức năng.
tp-2anh.jpg
Diễn viên Lâm Thanh Nhã (phải) chia sẻ với Tiền Phong: "Lần đầu tôi được đứng ở hàng ngũ đội diễu hành, rất tự hào và háo hức. Tôi nghĩ đã là người Việt Nam, ai cũng nên xem diễu binh, diễu hành".
z6951209331510-665ea8d84d02a90eb62c6f3d46a242a2.jpg
Diễn viên Hiếu Nguyễn và Lâm Thanh Nhã có mặt từ sớm.
tp-oihef-8655.jpg
"Bầu không khí ngày sơ duyệt khiến tôi không thể nào quên. Tôi mong toàn thể anh chị em nghệ sĩ có cơ hội tham gia vào những sự kiện trọng đại, đặc biệt của đất nước", diễn viên Hiếu Nguyễn nói.
tp-9r8eyr.jpg
tp-lllll.jpg
Ca sĩ Anh Tú cùng người hâm mộ nhí.
