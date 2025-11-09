NSND Xuân Bắc dừng dẫn 'Vua tiếng Việt', MC thay thế là ai?

Chia sẻ với VietNamNet, MC Sơn Lâm bày tỏ: "Tôi sung sướng rụng rời, nhưng cũng… hơi run. Sung sướng vì không phải ai cũng có cơ hội đứng trên một sân khấu vốn đã được khán giả yêu mến. Còn run là bởi sau 4 mùa, với khán giả hình ảnh của NSND Xuân Bắc đã trở thành chuẩn mực khó thay thế".

Anh cho biết, nhận nhiệm vụ mới vừa là áp lực vừa là may mắn: "Áp lực là phải đối diện với chuẩn mực cao mà anh Xuân Bắc đã đặt ra. Nhưng may mắn là tôi được bước vào một sân khấu đã có sẵn tình yêu lớn từ khán giả và được mở đường bởi một nghệ sĩ mà tôi rất ngưỡng mộ".