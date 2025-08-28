NSND Trung Anh: Từ ông bố quốc dân đến vai diễn với góc khuất ám ảnh

Dù đã nghỉ hưu tại Nhà hát Kịch Việt Nam từ năm 2021, NSND Trung Anh (sinh năm 1961) vẫn là một gương mặt quen thuộc với khán giả qua nhiều dự án phim và công tác giảng dạy.

Sự nghiệp của nam diễn viên ghi dấu ấn với khả năng biến hóa đa dạng, từ vai Lương Bổng trong "Người phán xử", đại tá công an trong "Đấu trí", cho đến hình ảnh người cha khắc khổ trong "Thương ngày nắng về". Đặc biệt, vai ông Sơn trong "Về nhà đi con" đã trở thành một hình tượng đặc biệt trong lòng công chúng.

Chính vì vậy, sự xuất hiện của NSND Trung Anh trong vai ông Tri của "Khế ước bán dâu" với một hình ảnh hoàn toàn trái ngược đang nhận được sự quan tâm lớn.

NSND Trung Anh trong vai ông Tri của "Khế ước bán dâu". Ảnh: ĐPCC

Chia sẻ về vai diễn mới, NSND Trung Anh cho biết sức hút lớn nhất đến từ chính sự gai góc và chiều sâu tâm lý của nhân vật. Nam diễn viên thẳng thắn: “Có thể trước đây tôi đã đóng nhiều dạng vai, nhưng với vai ông Tri trong "Khế ước bán dâu", khi đọc kịch bản, tôi đã thực sự dựng tóc gáy. Đó là một người nhiều góc khuất và đầy ám ảnh. Chính những điều đó đã khơi gợi trong tôi, một người diễn viên, sự thích thú với những dạng vai đi ngược lại hình ảnh quen thuộc của mình”.

Đối mặt với một thể loại phim và một dạng vai diễn lạ lẫm, NSND Trung Anh không dựa vào kinh nghiệm hay danh hiệu. Ngược lại, nam diễn viên đặt mình vào vị trí của một người đang học hỏi. “Tôi có bao nhiêu tuổi đi chăng nữa, nhưng khi lần đầu làm dòng phim này thì tôi vẫn là một người học việc”, nghệ sĩ gạo cội khiêm tốn chia sẻ.

Tâm thế đó đã thôi thúc NSND Trung Anh có một quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng. Nam diễn viên không chỉ phân tích kịch bản một mình mà còn chủ động làm việc sâu sát với ê-kíp.

“Khi đọc kịch bản, tôi đã hỏi rất nhiều, không chỉ với đạo diễn Lê Văn Kiệt mà còn với cả biên kịch. Vì với dòng phim này, tôi còn khá bỡ ngỡ. Chúng tôi có những buổi làm việc riêng với đạo diễn và biên kịch để tôi có thể nắm lại đường dây tâm lý nhân vật qua từng giai đoạn phát triển".

NSND Trung Anh trong phim "Khế ước bán dâu". Ảnh: ĐPCC

Nam diễn viên cũng bày tỏ sự trân trọng khi được hợp tác với đạo diễn Lê Văn Kiệt. “Được làm việc với một đạo diễn dày dạn kinh nghiệm như vậy là một điều rất tốt cho diễn viên, đặc biệt là với một người đang ‘học việc’ như tôi ở thể loại này”, NSND Trung Anh kể lại.

Để vai diễn ông Tri trở nên chân thật nhất, NSND Trung Anh đã áp dụng một phương pháp đặc biệt trong quá trình làm việc với các diễn viên trẻ như Hữu Vi, Lãnh Thanh: “Là một diễn viên lớn tuổi, khi gặp các bạn trẻ, tôi đã tỏ ra rất lạnh lùng. Thậm chí, tôi rất ít trao đổi với các bạn. Nhưng mọi hành động của tôi đều có lý do”, NSND Trung Anh trải lòng.

Nam diễn viên giải thích: “Trong kịch bản, nhân vật của tôi là một ông bố có nhiều góc khuất, xem con cái và con dâu chỉ như những công cụ để phục vụ cho khế ước của bản thân. Khoảng cách giữa ông Tri và các con là một khoảng cách không có tình người. Vì trong phim là như thế, nên ngoài đời tôi muốn giữ khoảng cách để các bạn có được cảm giác chân thật đó khi diễn”.

Trong một số hình ảnh đã được tiết lộ của "Khế ước bán dâu", NSND Trung Anh (vai ông Tri) xuất hiện với tạo hình cổ trang, nghiêm nghị. Từ ánh mắt đến cử chỉ, NSND Trung Anh thành công khắc hoạ một người đàn ông đứng đầu gia tộc giàu có, song, luôn rất lạnh lùng và có phần bí ẩn, hắc ám.

Từ “ông bố quốc dân” đến hình tượng lạnh lùng, ám ảnh trong "Khế ước bán dâu", NSND Trung Anh cho thấy sự dũng cảm khi bước ra khỏi vùng an toàn. Chính lựa chọn này đã khiến khán giả thêm kỳ vọng vào một vai diễn đột phá, góp phần tạo nên sức hút đặc biệt cho bộ phim tâm linh – cổ trang sắp ra mắt.