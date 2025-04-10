NSND Trịnh Kim Chi dùng 360 triệu tiền cúng Tổ giúp bà con vùng lũ lụt

'Lễ giỗ Tổ là sự kiện không thể thiếu trong đời sống tinh thần của các nghệ sĩ. Đây là dịp mọi người cùng tôn vinh những giá trị nghệ thuật truyền thống và bày tỏ lòng biết ơn đối với Tổ nghề. Năm nào, dù bận tới đâu, tôi cũng cùng các đồng nghiệp tụ họp vào ngày giỗ Tổ, vừa hàn huyên vừa nhìn lại những năm tháng mình đã hoạt động, cống hiến cho nghệ thuật. Đó là cách chúng tôi nuôi dưỡng tình yêu, giữ lửa nghề', Trịnh Kim Chi tâm sự.

Á hậu Việt Nam 1994 nói bên cạnh việc tổ chức lễ cúng Tổ, những ngày này chị còn cùng nhiều đồng nghiệp chung tay gây quỹ, hướng về đồng bào miền Bắc gặp khó khăn do thiên tai, bão lũ. Bên cạnh vai trò nghệ sĩ, bà chủ một sân khấu kịch, Trịnh Kim Chi hiện giữ chức Phó chủ tịch Hội Sân khấu TP HCM.

Tại buổi lễ, Trịnh Kim Chi thông báo về việc xin dùng toàn bộ tiền phụng cúng, đóng góp từ nghệ sĩ, nhà hảo tâm để hỗ trợ đồng bào miền Bắc khắc phục thiên tai, lũ lụt. Khi nhắc về những khó khăn mà người dân vùng bão lũ đang phải gánh chịu và đang diễn biến ngày càng phức tạp, nữ NSND nghẹn ngào không nói nên lời.

Trịnh Kim Chi và tình nghệ sĩ