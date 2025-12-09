NSND Thu Huyền giữ chức Giám đốc Nhà hát Chèo Hà Nội

Ngoài vai Thị Mầu, nghệ sĩ chèo Thu Huyền thành công với nhiều vai diễn khác như vai Thị Phương trong vở Trương Viên , vai cô Son trong vở chèo cùng tên, Hoạn Thư trong vở Kiều , nàng Sita trong vở cùng tên. Nữ nghệ sĩ cũng ghi dấu ấn trong lòng công chúng với các tác phẩm dân ca quan họ như Xe chỉ luồn kim, Vào chùa, Đi cấy, Lúng liếng.

Với những cống hiến cho nghệ thuật chèo truyền thống, vào năm 32 tuổi, Thu Huyền được đặc cách phong tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú dù mới trải qua 13 năm tuổi nghề. Chị cũng là một trong những nữ nghệ sĩ được phong NSƯT trẻ nhất Việt Nam.

Năm 2017, NSƯT Thu Huyền đảm nhận cương vị Phó Giám đốc nghệ thuật của Nhà hát Chèo Hà Nội. Đến tháng 8/2022, chị được giao nhiệm vụ điều hành Nhà hát Chèo Hà Nội thay NSND Quốc Anh nghỉ chế độ. Khi đó, nữ nghệ sĩ nói việc thay NSND Quốc Anh là vinh dự đồng thời cũng là thách thức. Các lãnh đạo nhà hát đều nỗ lực để đưa nghệ thuật chèo phát triển, giúp Nhà hát Chèo Hà Nội ghi dấu ấn rõ nét qua các thời kỳ. Thu Huyền nhận danh hiệu nghệ sĩ nhân dân đầu năm 2024.

NSND Thu Huyền kết hôn với NSND Tấn Minh vào năm 2004. Cả hai quen nhau 10 năm trước khi kết hôn. Mỗi người công tác ở một nhà hát khác nhau, đều ở vai trò quản lý.