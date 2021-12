NSND Thanh Hoa tuổi 71: Ông xã chiều tôi như em bé

- Bí quyết nào để NSND Thanh Hoa vẫn tràn đầy năng lượng như vậy?

Tôi là một người lười tập thể dục nhất quả đất. Tôi bị thoái hoá 3 đốt sống rồi nên tôi cũng không cúi lên cúi xuống được. Thế mà làm việc tôi vẫn đam mê lắm. Tôi quên hết mệt mỏi. Tối nào tôi cũng dạy online các bạn người Việt Nam ở các nước học âm nhạc online. Có một điều kỳ lạ cả nhà tôi thắc mắc không hiểu vì sao bà lại được yêu nhiều đến như thế. Con dâu tôi nói: "Con thấy mẹ là một người kỳ lạ, kiếp trước con không hiểu mẹ làm gì mà kiếp này mẹ được yêu nhiều đến như thế”. Tình yêu đôi khi đến quá nhiều khiến tôi thấy ngỡ ngàng.

NSND Thanh Hoa hát 'Tàu anh qua núi'

Trần Đạt