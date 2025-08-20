NSND Lê Khanh và hàng chục nghệ sĩ tập diễu hành tại sân Mỹ Đình

Sáng 20/8, NSND Lê Khanh, NSND Lan Hương, nghệ sĩ Tú Oanh cùng các diễn viên Thu Quỳnh, Thanh Sơn, Lương Thu Trang… có mặt trong khối văn hóa - thể thao, tham gia luyện tập tại sân Mỹ Đình để chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Sáng 20/8, 13 khối diễu tham gia diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 tập luyện tại sân vận động Mỹ Đình, bao gồm khối đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam, khối đại diện 54 dân tộc Việt Nam, khối cựu chiến binh Việt Nam, khối cựu công an nhân dân Việt Nam, khối công nhân Việt Nam, khối nông dân Việt Nam, khối trí thức Việt Nam, khối báo chí cách mạng Việt Nam, khối doanh nhân Việt Nam, khối phụ nữ Việt Nam, khối kiều bào Việt Nam, khối thanh niên Việt Nam và khối văn hóa - thể thao. Khối văn hóa - thể thao có sự góp mặt của nhiều văn nghệ sĩ, vận động viên tiêu biểu, có thành tích trong lĩnh vực của mình. Các nghệ sĩ, vận động viên tập luyện từ sáng sớm. Sáng 20/8, NSND Lê Khanh, NSND Lan Hương, nghệ sĩ Tú Oanh cùng các diễn viên Thu Quỳnh, Thanh Sơn, Lương Thu Trang, Chí Nhân… tham gia luyện tập tại sân Mỹ Đình. Nghệ sĩ Tú Oanh rạng rỡ, hào hứng chờ ngày đại lễ. NSND Lê Khanh, NSND Lan Hương, diễn viên Thu Quỳnh cùng nhiều nghệ sĩ thuộc Nhà hát Tuổi trẻ. NSND Lan Hương (trái) cho biết gia đình chị có truyền thống công tác trong lực lượng vũ trang. Nữ nghệ sĩ tự hào, xúc động khi góp mặt trong hàng ngũ các nghệ sĩ tham gia lễ diễu binh, diễu hành. “Những ngày tập luyện, tôi cố gắng ngủ sớm, bổ sung vitamin. Sáng sớm, tôi tự lái xe tới địa điểm tập. Thời gian này có nhiều công việc nhưng tôi gác lại hết để chuẩn bị cho ngày diễu hành sắp tới”, NSND Lan Hương nói với Tiền Phong. NSND Lê Khanh cũng chia sẻ các nghệ sĩ cố gắng tập luyện để đi đều, động tác đẹp. Diễn viên Ngô Lệ Quyên (phải) và diễn viên Đàm Hằng rạng rỡ trong buổi tập. “Tôi cũng như các anh em đồng nghiệp đều tự hào, phấn khởi. Không dễ để cả tập thể nhanh chóng rèn được động tác đẹp, đúng yêu cầu. Chúng tôi cố gắng mỗi ngày làm tốt hơn một chút”, diễn viên Lệ Quyên nói. Hai nghệ sĩ cũng tự tập động tác ở nhà để chuẩn bị cho buổi lễ quan trọng. Diễn viên Đàm Hằng chia sẻ chị là một trong 12 nghệ sĩ thuộc Nhà hát Tuổi trẻ tham gia tập luyện tại sân Mỹ Đình. Các nghệ sĩ đã hoàn thành 7 buổi tập. Thời tiết có hôm nắng gắt, lúc lại mưa to nhưng tất cả nhắc nhở nhau phải nghiêm túc, đúng giờ. Diễn viên Quang Trọng (phải) tranh thủ chụp hình trong giờ nghỉ giải lao. Diễn viên Đỗ Duy Nam và "chị đẹp" Ngọc Thanh Tâm. Khối văn hóa - thể thao còn có sự tham gia của các hoa, á hậu, người đẹp, KOL… Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh, Á hậu 1 Trần Ngọc Châu Anh, Đại sứ Du lịch và môi trường Phạm Thùy Dương góp mặt trong khối văn hóa - thể thao.