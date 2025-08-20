NSND Lê Khanh và hàng chục nghệ sĩ tập diễu hành tại sân Mỹ Đình
Ngọc Ánh - Hà Trang|20/08/2025 13:30
Sáng 20/8, NSND Lê Khanh, NSND Lan Hương, nghệ sĩ Tú Oanh cùng các diễn viên Thu Quỳnh, Thanh Sơn, Lương Thu Trang… có mặt trong khối văn hóa - thể thao, tham gia luyện tập tại sân Mỹ Đình để chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
Hai nghệ sĩ cũng tự tập động tác ở nhà để chuẩn bị cho buổi lễ quan trọng. Diễn viên Đàm Hằng chia sẻ chị là một trong 12 nghệ sĩ thuộc Nhà hát Tuổi trẻ tham gia tập luyện tại sân Mỹ Đình. Các nghệ sĩ đã hoàn thành 7 buổi tập. Thời tiết có hôm nắng gắt, lúc lại mưa to nhưng tất cả nhắc nhở nhau phải nghiêm túc, đúng giờ.
Diễn viên Đỗ Duy Nam và "chị đẹp" Ngọc Thanh Tâm.
Khối văn hóa - thể thao còn có sự tham gia của các hoa, á hậu, người đẹp, KOL… Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh, Á hậu 1 Trần Ngọc Châu Anh, Đại sứ Du lịch và môi trường Phạm Thùy Dương góp mặt trong khối văn hóa - thể thao.