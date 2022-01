NSND Lan Hương U60: Sợ bị xấu khi lên hình, hụt hẫng khi về hưu

- Nhìn lại tuổi trẻ chị có tiếc vì đã bỏ lỡ điều gì?

Đời người không ai hài lòng với mình vì lòng tham vô đáy. Bên Đạo Phật dạy cuộc sống không được sân si nhưng cuộc sống này là sân si. Nếu không sân si thì không có sự cạnh tranh, va đập và không tiến lên được. Chỉ có điều là sân si tốt hay xấu thôi.

Giờ nghỉ hưu rồi tôi mới nghĩ giá như ngày ấy mình tách ra khỏi Nhà hát Tuổi trẻ một đoàn độc lập sẽ có nhiều cơ hội cho thể loại kịch hình thể. Nhưng lúc đó tôi nghĩ mình yêu và mình muốn trả ơn nhà hát nên chỉ muốn đoàn kịch của mình ở nhà hát này chứ không muốn đưa ra ngoài. Vì không nhạy bén nên mình đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội và nuối tiếc cơ hội đó. Đó là điều tôi hối tiếc khi về hưu.

- Cuộc sống của chị khi về hưu mà không có phim ảnh trong những năm qua thế nào? Chị có chút hụt hẫng không khi trước đó làm việc rất tích cực trên sân khấu?

Cũng hụt hẫng chứ! Nhớ nghề, nhớ nghề đạo diễn - nghề chính của mình suốt hơn 20 năm. Về hưu từ năm 2018 nhưng tôi vẫn dạy trong trường ĐH Sân khấu Điện ảnh. Trước đây gần 10 năm tôi dạy lớp đạo diễn nhưng bây giờ chuyển sang lớp diễn viên. Tôi còn có thú vui là vẽ và nhiều việc khác nữa. Còn ông xã nhà tôi (NSƯT Tất Bình) không có việc là suy sụp nên cứ khi nào có phim làm là trông ông ấy khác hẳn. Nhiều lúc tôi bảo "Thôi anh ơi rồi cũng có lúc mình phải nghỉ thôi, giờ cũng gần 75 rồi".

- Cuộc sống hàng ngày của hai nghệ sĩ giờ thế nào? Chị chuẩn bị Tết đến đâu rồi?

Bình thường! Cuộc sống của các ông bà già như thế nào thì chúng tôi cũng vậy, như nhau cả. Năm nay Covid nên tôi không chuẩn bị gì cả vì chuẩn bị xong chẳng để làm gì bởi không ai đến thăm ai, đến con cái nó còn sợ gặp nhau nữa là họ hàng với bạn bè. Còn nhà tôi thì quanh năm đã trang hoàng rồi nên đến Tết chắc chỉ cần thêm cây quất cành đào nữa cho nó đúng không khí.

Your browser does not support the video tag.

NSND Lan Hương trong phim 'Ngược chiều nước mắt'

Mỹ Anh