NSND Hồng Vân bức xúc lên tiếng về thông tin liên quan đến 'đường dây nghìn tỷ'

Mới đây, NSND Hồng Vân lên tiếng bày tỏ bức xúc khi một trang mạng đăng tải thông tin nhắc tên chị cùng đường dây lừa đảo 1.400 tỷ đồng. Dù nội dung bài báo khẳng định nữ nghệ sĩ không liên quan đến trùm ma túy Oanh Hà, tiêu đề giật tít câu view vẫn gây chú ý và khiến nhiều người hiểu lầm.

Nghệ sĩ Nhân dân (NSND) Hồng Vân là một trong những gương mặt gạo cội của sân khấu và điện ảnh Việt Nam, được khán giả yêu mến bởi lối diễn xuất đa dạng cùng sự tận tâm với nghề. Trải qua nhiều năm hoạt động nghệ thuật, nữ nghệ sĩ không chỉ ghi dấu ấn với công chúng bằng những vai diễn để đời, mà còn ở hình ảnh ấm áp, gần gũi trong cuộc sống đời thường.

Bài đăng này ngay lập tức thu hút sự chú ý và tạo ra làn sóng hoang mang trong cộng đồng mạng, khi nhiều người tò mò về "tình trạng hiện tại" của Hồng Vân. Dù không có bằng chứng hay nguồn tin chính xác, nội dung câu từ dễ gây hiểu nhầm đã khiến hình ảnh của nữ nghệ sĩ bị ảnh hưởng tiêu cực.

NSND Hồng Vân kêu gọi các trang báo mạng dừng việc đặt tiêu đề gây hiểu nhầm và mong cộng đồng mạng không đọc các nội dung giật tít như vậy. Trước đó, nữ nghệ sĩ từng phải đính chính rằng mình không biết Oanh Hà là ai sau khi xuất hiện tin đồn về mối quan hệ giữa hai người.

Sau khi Hồng Vân lên tiếng đính chính, nhiều người quen và khán giả bày tỏ sự bức xúc thay cho cô. Không ít bình luận thể hiện sự phẫn nộ: "Khổ thân chị tôi quá!", "Bó tay, mạng xã hội lại có những người như thế này", "Sao có thể làm vậy được",…