NSND Công Lý cấp cứu

Ngọc Hà chia sẻ thêm cô bối rối, lo lắng khi nghe tin chồng đi cấp cứu trong khi đang ở Hàn Quốc. "Cả đêm hôm đó tôi thức trắng, liên tục cập nhật tình hình từ Việt Nam. May mắn tôi có người thân và bạn bè đưa anh Lý đi cấp cứu kịp thời", cô chia sẻ.

"Hiện tình trạng anh Lý ổn định. Bác sĩ nói theo dõi thêm vài ngày sẽ cho anh Lý về nhà để gia đình chăm sóc và hồi phục sức khỏe", cô nói.

NSND Công Lý bị đột quỵ vào tháng 7/2021. Căn bệnh đến đột ngột khiến anh gặp nhiều khó khăn trong sinh hoạt, phải rời xa sân khấu và màn ảnh. Trong giai đoạn đầu hồi phục, mọi thông tin liên quan đến tình hình sức khỏe đều do vợ cập nhật.

Sau gần 5 năm đồng hành cùng chồng, Ngọc Hà cho biết sức khỏe NSND Công Lý đã ổn định hơn. Anh trải qua nhiều đợt vật lý trị liệu ở Việt Nam và điều trị ở Nhật Bản. Nghệ sĩ đã trở lại màn ảnh qua một số vai diễn.

Ngọc Hà nói điều mong mỏi lớn nhất của cô là chồng khỏe lại, có thể sống trọn với đam mê diễn xuất như trước đây. Ngọc Hà nói cô xúc động vì NSND Công Lý vẫn nhận được sự đón nhận, cổ vũ của khán giả khi anh quay trở lại với màn ảnh nhỏ.

Tuy tập trung chăm sóc chồng nhưng cuộc sống của Ngọc Hà và NSND Công Lý vẫn vấp phải nhiều tin đồn. Gần đây, Ngọc Hà phải lên tiếng đính chính việc cô từng kết hôn trước khi đến với NSND Công Lý. Cô cũng bị đồn đã mang bầu nhưng Ngọc Hà lên tiếng phủ nhận.