Nottingham Forest- MU: Chiến thắng thứ tư liên tiếp

CĐV MU đang trải qua những giây phút hạnh phúc nhất khi đội bóng thắng liên tiếp 3 vòng gần nhất trước các đối thủ mạnh và đang hướng đến chiến thắng thứ tư liên tiếp. MU đã hạ đương kim vô địch Liverpool với tỷ số 2-1, vượt qua Sunderland và gần nhất là thắng Brighton 4-2. Cả ba đối thủ này của MU đều là những đội bóng chơi rất khó chịu, Liverpool không cần bàn cãi khi đang là đương kim vô địch, Brighton nổi tiếng với khả năng khắc chế các ông lớn, còn Sunderland lại là “ngựa ô” của giải đấu năm nay.

Thế nhưng tất cả đều phải khuất phục trước một MU bản lĩnh và khát vọng. Sau chuỗi ngày chỉ biết hòa và thua, giờ đây Quỷ đỏ đang nằm chễm chệ ở vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng Premier League, chỉ kém Top 4 đúng 1 điểm. MU giành 9 điểm sau 3 vòng gần nhất – điều mà ít ai nghĩ có thể làm được – khiến hiện tại mọi chuyện đã khác hoàn toàn.

Có thể nhận thấy việc MU bổ sung thủ môn Senne Lammens là lựa chọn chính xác cho vị trí trấn giữ khung thành. Khả năng phát bóng dài và ra vào hợp lý của thủ thành người Bỉ giúp hàng thủ MU thi đấu tự tin hơn. Chính Lammens cũng đã có những pha cứu thua xuất sắc trong trận gặp Liverpool, góp phần giữ vững thắng lợi 2-1 cho Quỷ đỏ.