Nottingham Forest- MU: Chiến thắng thứ tư liên tiếp

CĐV MU đang trải qua những giây phút hạnh phúc nhất khi đội bóng thắng liên tiếp 3 vòng gần nhất trước các đối thủ mạnh và đang hướng đến chiến thắng thứ tư liên tiếp. MU đã hạ đương kim vô địch Liverpool với tỷ số 2-1, vượt qua Sunderland và gần nhất là thắng Brighton 4-2. Cả ba đối thủ này của MU đều là những đội bóng chơi rất khó chịu, Liverpool không cần bàn cãi khi đang là đương kim vô địch, Brighton nổi tiếng với khả năng khắc chế các ông lớn, còn Sunderland lại là “ngựa ô” của giải đấu năm nay.
Thế nhưng tất cả đều phải khuất phục trước một MU bản lĩnh và khát vọng. Sau chuỗi ngày chỉ biết hòa và thua, giờ đây Quỷ đỏ đang nằm chễm chệ ở vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng Premier League, chỉ kém Top 4 đúng 1 điểm. MU giành 9 điểm sau 3 vòng gần nhất – điều mà ít ai nghĩ có thể làm được – khiến hiện tại mọi chuyện đã khác hoàn toàn.
Có thể nhận thấy việc MU bổ sung thủ môn Senne Lammens là lựa chọn chính xác cho vị trí trấn giữ khung thành. Khả năng phát bóng dài và ra vào hợp lý của thủ thành người Bỉ giúp hàng thủ MU thi đấu tự tin hơn. Chính Lammens cũng đã có những pha cứu thua xuất sắc trong trận gặp Liverpool, góp phần giữ vững thắng lợi 2-1 cho Quỷ đỏ.
Không chỉ vậy, MU đã thay đổi lối chơi – không còn cầm bóng lâu mà chuyển sang những pha phối hợp ngắn để phát động tấn công nhanh. Bruno Fernandes vẫn là ngòi nổ quan trọng ở tuyến giữa, đóng vai trò dẫn dắt lối chơi.
Nhìn chung, MU đang có phong độ rất cao và mục tiêu của Quỷ đỏ thành Manchester ở vòng 10 Premier League không gì khác ngoài 3 điểm. Đối thủ lần này của MU là Nottingham Forest, đội bóng đang chìm sâu trong khủng hoảng.
Khác với MU, Nottingham đang phải vật lộn ở cuối bảng xếp hạng. Sau thành công ở mùa giải 2024/25, tưởng chừng Nottingham sẽ duy trì phong độ, nhưng hiện tại mọi chuyện đã đi quá xa tầm kiểm soát của ban lãnh đạo “The Tricky Trees”.
Dẫn dắt Nottingham vào cúp châu Âu, nhưng HLV Nuno Espirito Santo bất ngờ bị sa thải, để rồi thay thế bằng cựu HLV Tottenham Ange Postecoglou. Tuy nhiên, chiến lược gia này cũng không tại vị được lâu khi thành tích của đội không cải thiện. Chỉ trong vòng 2 tháng, chiếc ghế HLV trưởng của Nottingham đã thay đổi 2 lần. HLV Sean Dyche vừa cập bến nhưng vẫn chưa mang lại dấu hiệu tích cực.
Sau 9 vòng đấu, Nottingham mới có 5 điểm và đang đứng thứ 18 trên bảng xếp hạng. Họ cùng với West Ham và Wolves là 3 đội có nguy cơ rớt hạng cao nhất mùa này.
Ở vòng 10 này, Nottingham phải tiếp đón MU trên sân nhà City Ground, một thất bại dường như đã được dự đoán từ trước. Sự chênh lệch về phong độ và đẳng cấp giữa hai đội là rất rõ. Nếu tiếp tục thua MU, Nottingham sẽ lâm nguy.
Xét về thành tích đối đầu trong quá khứ, MU áp đảo ở các chỉ số thống kê. Tuy nhiên, nếu tính 5 trận gần nhất, Nottingham thắng 3 và thua 2. Trận gần nhất diễn ra trên sân City Ground, Nottingham thắng MU với tỷ số 1-0.
Thông tin lực lượng, Nottingham vắng Aina, Zinchenko, Wood (chấn thương). MU vắng Martinez (chấn thương). Trận đấu giữa Nottingham và MU sẽ diễn ra vào lúc 22 giờ, ngày 1/11.