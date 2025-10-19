Nottingham Forest chiêu mộ HLV từng tuyên bố sẽ dẫn dắt MU

Roberto Mancini được cho là đã được Nottingham Forest liên hệ sau quyết định sa thải Ange Postecoglou vào tối thứ bảy (19-10). Postecoglou đã bị sa thải chỉ sau 39 ngày dẫn dắt Nottingham Forest. Quyết định này được đưa ra sau thất bại 0-3 của Nottingham Forest trước Chelsea ngay trên sân nhà ở vòng 8 Premier League.

Mặc dù chỉ mới tiếp quản Nottingham từ Nuno Espirito Santo vào tháng 9, Postecoglou phải ra đi sau khi ông không giành được chiến thắng nào trong tám trận cầm quân. Điều này đã mở đường cho HLV từng dẫn dắt Man City vô địch Premier League và tuyển Ý vô địch Euro, Mancini bước vào cuộc chiến. Nottingham Forest đang chật vật ở vị trí thứ 18 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh, với chỉ một chiến thắng, hai trận hòa và năm trận thua.