Nộp hồ sơ nhà ở xã hội online, hàng nghìn người 'than trời' vì website lỗi

Cố cả tuần cũng không được

Hàng nghìn người dân đang than trời vì không thể hoàn tất việc nộp hồ sơ mua NOXH qua mạng. Ngay sau khi chủ đầu tư các dự án tại Hà Nội thông báo mở cổng tiếp nhận hồ sơ trực tuyến đầu tháng 10, nhiều cá nhân nhanh chóng truy cập để đăng ký. Tuy nhiên, thay vì tiết kiệm thời gian như mong đợi, quy trình online lại trở thành hành trình mệt mỏi.

Cụ thể tại dự án NOXH Rice City Long Châu có địa chỉ ở Thượng Thanh, Phường Bồ Đề, TP. Hà Nội do liên danh Công ty CP Him Lam Thủ Đô và Công ty cổ phần BIC Việt Nam (BIC) làm chủ đầu tư, nhiều người chia sẻ tình trạng website của chủ đầu tư thường xuyên lỗi, treo liên tục, khiến họ phải ngồi canh máy cả ngày mà vẫn không thể nộp được hồ sơ. Website nộp hồ sơ thường xuyên lỗi, tải chậm, không thể truy cập hoặc bị treo giữa chừng. Một số trường hợp dù đã gửi thành công nhưng lại không nhận được mã xác nhận qua email, dẫn đến hồ sơ không được ghi nhận.

Nhiều người phản ánh dù ngồi hàng giờ, thậm chí nhiều ngày liền trước máy tính, họ vẫn không thể nộp hồ sơ do hệ thống thường xuyên báo lỗi.

Chị N.T.H Phường Bồ Đề, Hà Nội bức xúc: Chủ đầu tư chỉ nhận hồ sơ từ ngày 1/10 đến 4/11 (không tính chủ nhật), tương đương 30 ngày làm việc, mỗi ngày chỉ tiếp nhận khoảng 70 hồ sơ. Nhưng chị đã nộp liên tục suốt 7 ngày, từ 8h30 sáng đến 16h30 chiều, nhưng website luôn trong tình trạng “đóng”, không thể truy cập hoặc tải được hồ sơ. “Mặc dù tôi cố gắng nhiều ngày liền, gần như không rời máy tính, nhưng vẫn không thể nộp được,” chị N.T.H cho hay.

Cùng chung hoàn cảnh, anh L.V.H Phường Việt Hưng, Hà Nội chia sẻ: “Tới hôm nay tôi chính thức xin từ bỏ. Cả tuần ngồi máy tính từ sáng đến chiều, bỏ hết công việc chỉ để nộp hồ sơ mà không được. Rồi còn phải bốc thăm nữa, thôi nhường cho người may mắn hơn.”

Đầu giờ chiều 13/10, nhiều người vẫn không thể nộp được hồ sơ. Trong khi chủ đầu tư thông báo trang web chỉ “bị hạn chế truy cập trong vài phút ngày 9/10/2025”.

Chị T.T.T phường Nam Từ Liêm, Hà Nội cho biết, chị đã nộp hồ sơ qua mạng từ ngày 4/10 đến nay (13/10) vẫn chưa thành công. “Ngày nào tôi cũng mở máy thử lại vài lần, nhưng hệ thống hoặc không tải được, hoặc bị đẩy ra giữa chừng. Hai vợ chồng thay nhau nghỉ làm ba hôm, chỉ để nộp hồ sơ mà không được. Tháng này chắc lương giảm thật nhưng hồ sơ vẫn chưa nộp được”, chị nói.

Ngoài tình trạng nghẽn mạng, nhiều người cũng phản ánh việc gửi và nhận mã xác nhận hồ sơ chưa đồng bộ. Bởi không phải ai nộp xong cũng nhận được code khách hàng.

Dịch vụ hỗ trợ làm hồ sơ 1-5 triệu đồng﻿

Do việc làm cũng như nộp hồ sơ NOXH trực tuyến gặp nhiều trục trặc, dịch vụ“làm hộ hồ sơ NOXH” đã nhanh chóng xuất hiện với mức giá khoảng 1-5 triệu đồng/dự án. Trên các diễn đàn và nhóm mạng xã hội, nhiều người công khai rao nhận hỗ trợ trọn gói làm hồ sơ từ A đến Z, bao gồm tư vấn đối tượng đủ điều kiện, kiểm tra, hoàn thiện hồ sơ và hướng dẫn kê khai chi tiết.

Trao đổi với phóng viên, anh T.T, một người nhận làm hồ sơ cho biết: “Phí hỗ trợ là 1,5 triệu đồng/ dự án, nhưng tiện sẽ hỗ trợ 2 dự án tiếp theo free, không mất thêm phụ phí, từ dự án thứ 4 sẽ thu thêm phụ phí 500.000 đồng/dự án”.

Còn anh K.H cho hay, anh làm dịch vụ hỗ trợ hồ sơ NOXH gồm hai gói: gói 1 giá 1 triệu đồng/dự án, bao gồm tư vấn trước và sau khi nộp hồ sơ, hướng dẫn đăng ký đất đai, tình trạng hôn nhân, cung cấp bộ hồ sơ hoàn chỉnh để khách tự xin dấu, đồng thời hỗ trợ sau khi bốc thăm nhận nhà như cho thuê, sang nhượng, ủy quyền. Khách chỉ cần cung cấp thông tin và xin xác nhận. Gói 2 giá 5 triệu đồng/dự án, ngoài quyền lợi trên, nhóm hỗ trợ sẽ thay mặt khách thực hiện toàn bộ thủ tục, lấy kết quả, bàn giao khi nhận nhà và nếu được chủ đầu tư chấp thuận, nộp hồ sơ thay theo ủy quyền.

Trên trang web ricecitylongchau đăng cam kết: “Duy trì hoạt động ổn định của hệ thống đăng ký trực tuyến” từ ngày 9/10 nhưng đến 13/10 vẫn không nộp được hồ sơ.

Để có thông tin về việc nghẽn mạng và quá trình khắc phục sự cố tại dự án NOXH Rice City Long Châu, phóng viên đã liên hệ ông Nguyễn Việt Hùng, Trưởng phòng Kinh doanh BIC. Sau khi tiếp nhận thông tin, ông Hùng cung cấp cho phóng viên số điện thoại của người phụ trách truyền thông, người này cho biết: Hiện nay, chắc chắn website đã vận hành ổn định. "Bên mình bị tấn công trong khoảng 10 phút và ngay lập tức đã khoanh vùng và chặn hết các IP tấn công. Nên không còn hiện tượng nghẽn mạng nữa. Ngoài ra bên mình đã mở rộng thêm nhiều tính năng cho website để phục vụ công tác thông tin tới khách hàng ví dụ: Các IP đang truy cập, số hồ sơ đã nộp và số hồ sơ đã nộp trong ngày. Nói chung bên mình đã có những phương án khắc phục ngay và không để quá lâu các tình trạng website hoạt động không ổn định. Vì cũng đã có các phương án ứng phó rủi ro" - vị đại diện truyền thông của Công ty cho hay.

Trên trang web ricecitylongchau ngày 9/10, chủ đầu tư đăng thông báo cho biết hệ thống đăng ký trực tuyến “đã bị một số đối tượng cố tình tấn công, lợi dụng công nghệ để can thiệp bất hợp pháp”. Thậm chí trên trang web này còn cho rằng, trang web chỉ “bị hạn chế truy cập trong vài phút ngày 9/10/2025”. Đồng thời, Công ty CP BIC Việt Nam đại diện liên danh cam kết: “Duy trì hoạt động ổn định của hệ thống đăng ký trực tuyến. Để đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân đăng ký mua nhà ở xã hội. Phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng để xử lý nghiêm các hành vi vi phạm”.

Tuy nhiên, đến ngày 13/10, sau khi đã có cam kết từ phía chủ đầu tư, người dân vẫn không thể nộp hồ sơ đăng ký mua nhà qua mạng được.

Như vậy, việc triển khai hình thức nộp hồ sơ NOXH online vốn được kỳ vọng giúp giảm tải cho bộ phận tiếp nhận, tiết kiệm thời gian và tránh cảnh chen lấn, xếp hàng, nhưng thực tế lại khiến người dân thêm mệt mỏi, bức xúc và việc tiếp cận NOXH càng khó hơn.