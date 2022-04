Noo Phước Thịnh nói gì về màn hát live dở hơn Hoài Lâm?

Sở hữu ngoại hình điển trai, giọng hát ấm, nhẹ nhàng và sâu lắng, Noo Phước Thịnh được đông đảo người hâm mộ yêu thích.

Mới đây, tại một sự kiện, Noo Phước Thịnh đã có màn cover ca khúc Hoa Nở Không Màu theo một phong cách mới, sôi động và dồn dập hơn.