Noo không sợ bị Mỹ Linh 'nhai đầu', còn học thanh nhạc từ diva

1 số tiết mục đặc sắc trong chương trình

Điểm nhấn chương trình nằm ở màn song ca của Noo Phước Thịnh với khách mời duy nhất - ca sĩ Mỹ Linh. Khi mời diva nhạc Việt tham gia Noo's Chill Night 3, anh được nhiều fan và các trang mạng xã hội cảnh báo vui "phải đội nón cối vì có thể bị đàn chị nhai đầu".

Nhiều người còn nói anh tự làm khó bản thân khi chọn những ca khúc đòi hỏi cao về kỹ thuật thanh nhạc như Hương Ngọc Lan, Nhớ Mùa Thu Hà Nội, Nhớ Về Hà Nội. Tuy nhiên, anh không hề tỏ ra lép vế đàn chị khi hòa giọng. Mỹ Linh nói chị cảm phục và bất ngờ về Noo Phước Thịnh.

Khi được mời tham dự chương trình, chị đề nghị hát một bản hit của nam ca sĩ để bày tỏ sự tôn trọng với chủ nhân đêm nhạc nhưng anh nói để anh tự chọn. Cuối cùng, tất cả các ca khúc song ca đều là bài hát gắn với tên tuổi của chị.

Noo Phước Thịnh coi Mỹ Linh là thần tượng. Trong thời gian nghỉ tránh dịch, anh thường học theo kỹ thuật thanh nhạc do chị chia sẻ. Khi tổ chức đêm nhạc này, anh nói nhất định phải mời chị vì Mỹ Linh mới có thể mang đến chất Hà Nội rất riêng cho chương trình.