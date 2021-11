NÓNG: Shawn Mendes chia tay Camila Cabello sau 2 năm hẹn hò

Thậm chí, cách đây không lâu còn rộ lên tin đồn Shawn Mendes và Camila Cabello đã đính hôn.

Mới đây, nam ca sĩ Shawn Mendes khiến công chúng không khỏi bất ngờ khi đăng tải tuyên bố chia tay bạn gái Camila Cabello trên Instagram story cá nhân.

Cụ thể, trong thông báo của mình Shawn Mendes viết: "Hey guys, we've decided to end our romantic relationship but our love for one another as humans is stronger than ever. We started our relationship as best friends and will continue to be best friends. We so appreciate your support from the beginning and moving forward Camila and Shawn".